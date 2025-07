Coupe du monde des clubs : le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale, et retrouve Mbappé

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique affronte le Real Madrid de Xabi Alonso en demi-finale de la coupe du monde des clubs ce mercredi. Kylian Mbappé retrouvera ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son départ de la capitale, l'été dernier.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs au Metlife Stadium à New York à 21 heures. Les Parisiens, vainqueurs de la Ligue des champions, espèrent s’offrir une victoire de prestige face aux stars madrilènes. Kylian Mbappé retrouvera ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son départ de la capitale, l'été dernier.

256 buts avec le maillot rouge et bleu

L'ancienne idole du Parc des Princes a passé sept ans avec le maillot rouge et bleu et marqué la bagatelle de 256 buts. Mais quand l'aventure se termine, un bras de fer juridique s'engage. Certes, Kylian Mbappé a retiré sa plainte pour harcèlement moral mais la star réclame toujours 55 millions d’euros d’arriérés de salaire.

Les joueurs parisiens vont-ils par conséquent réserver un accueil glacial à leur ancien coéquipier ? Non, répond le consultant football d’Europe1 Alain Giresse. "On a pu le constater avec Lionel Messi, les accolades avec les anciens joueurs du PSG, le respect et avec Kylian ce sera pareil, les retrouvailles seront chaleureuses, il n'y aura pas une chasse à l'homme", avance-t-il.

"Un grand compétiteur en toute situation"

Cette rencontre est évidemment particulière pour Kylian Mbappé, reconnaît Alain Giresse. "Émotionnellement, cela peut représenter quelque chose de fort. Un club à qui il a tout donné, il est le joueur le plus emblématique de ce club, il va retrouver ses anciens partenaires et il ne faudrait pas qu’il perde son football à cause de ces retrouvailles. Il aura assez de force de caractère pour faire face à des adversaires qu’il connaît bien pour défendre les couleurs de son club. Il est programmé pour être un grand compétiteur en toute situation."

Signe d’apaisement, Kylian Mbappé a félicité le club parisien lors de sa victoire en finale de Ligue des champions. Mais la star a sans doute hâte que ce bras de fer juridique avec le PSG se termine, souligne le journaliste Jacques Vendroux : "Ce conflit mine Kylian Mbappé. Il a fait des matches corrects mais il n’a pas fait de match exceptionnel et cela devient agaçant."

"Pour le moment, personne ne peut rattraper le club espagnol"

Le numéro 9 du Real Madrid a hâte de se mesurer à son ami et désormais adversaire Ousmane Démbélé, tous les deux concurrents pour le prochain ballon d'or. Kylian Mbappé, remis de sa sévère gastro-entérite et buteur en quart de finales, a bien l’intention de jouer un mauvais tour au PSG.

Pour ce match, le mythique club espagnol a les faveurs de Jacques Vendroux : "Le Real Madrid reste quand même le Real Madrid. Pour le moment, personne ne peut rattraper le club espagnol. Vous pouvez gagner ce match mais cela ne pourra jamais enlever l’immense palmarès du Real Madrid." Le club espagnol désormais entraîné par Xabi Alonso peut aussi compter sur un attaquant de talent, Gonzalo Garcia, 4 buts et une passe décisive depuis le début du tournoi et qui a parfaitement remplacé Kylian Mbappé pendant sa convalescence.