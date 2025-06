Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG pour harcèlement moral, deux juges d'instruction saisis

Kylian Mbappé a déposé une plainte contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral. Deux juges d'instruction ont été désignés pour enquêter sur ces accusations.

Une information judiciaire a été ouverte mardi contre X pour harcèlement moral après une plainte déposée par le joueur de football Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain, son ancien club, a indiqué jeudi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. Deux juges d'instruction ont été désignés, a précisé une source proche du dossier, pour enquêter sur les accusations du joueur, qui évolue désormais comme attaquant au Real Madrid.

Kylian Mbappé a déposé une plainte à Paris le 16 mai pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, dénonçant notamment son placement à l'été 2023 dans le "loft" du PSG. Cette pratique, récurrente dans les clubs, consiste en une mise à l'écart des joueurs et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris.

Une autre plainte déposée par Kheira Hamraoui

Une procédure est ainsi confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), après la plainte en mai de la joueuse de football Kheira Hamraoui visant le PSG. Dans ce dossier, la joueuse, qui évolue désormais à Al-Shabab en Arabie saoudite, affirme que le PSG l'a mise à l'écart après sa convalescence afin de l'inciter à partir, selon une source proche du dossier.

Le PSG n'est pas le seul club visé par des accusations. Dès janvier 2024, le Syndicat des footballeurs et footballeuses professionnels avait porté plainte contre X, accusant de harcèlement moral et d'extorsion les différents clubs mettant en place ces "lofts" pour mettre délibérément à l'écart certains joueurs afin, selon le syndicat, de "maximiser le prix des transferts". Outre le volet pénal, Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, est également en litige financier avec le PSG.