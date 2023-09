Coupe du monde de rugby - Serge Blanco : «Le joueur auquel je m'identifie le plus est Antoine Dupont»

C'est le grand jour pour le XV de France. Ce vendredi soir, à 21h15, les Bleus affronteront les All Blacks en match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby en France. Une rencontre à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1, radio partenaire de l'évènement, dès 20 heures.

"Une vision réaliste du rugby"

Avant cette rencontre, Serge Blanco, notre consultant et ancien international, s'est confié sur le joueur auquel il s'identifie le plus dans ce groupe France. "Le joueur auquel je pourrais m'identifier aujourd'hui, je pense que c'est Antoine Dupont", a-t-il affirmé.

"Antoine Dupont parce qu'il a une vision réaliste du rugby, il a une vision qui permet à son équipe d'être toujours remise dans le sens de la marche et cette vision, à un moment donné, laisse transparaître le naturel. Et le naturel quand on est doué comme lui, ça permet aussi de faire la différence", a poursuivi Serge Blanco.

