Coupe du monde de rugby : formes des deux équipes, cérémonie... Tout savoir avant France - Nouvelle-Zélande

Les joueurs du XV de France ont cette date du 8 septembre en tête peut-être davantage depuis le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby. Les Bleus vont effectivement jouer leur match d'ouverture au Stade de France contre les très redoutés All Blacks de Nouvelle-Zélande, ce vendredi à 21h15. Une affiche qui fait rêver, tant elle rappelle des bons et des mauvais souvenirs aux supporters de l'équipe de France. Formes des deux équipes, historique des duels, horaire et diffusion : voici tout ce que vous devez savoir avant de profiter de cette rencontre tant attendue.

Un XV de France rassuré, malgré la perte de Ntamack

L'équipe de France a fait le plein de confiance avant le début de la compétition. Malgré un échec en début de préparation face à l'Écosse (25-21), les Bleus du sélectionneur Fabien Galthié se sont rassurés en prenant leur revanche à Saint-Étienne une semaine plus tard avant de balayer l'Australie (41-17) dans l'enceinte dionysienne dimanche, pour le dernier test match avant le Mondial.

Un bilan positif en préparation mais largement terni par l'absence de l'une des stars de la sélection tricolore, Romain Ntamack. L'habituel numéro 10 des Bleus est sorti blessé au genou lors du deuxième match préparatoire face à l'Écosse et a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde de rugby.

Fabien Galthié devra également composer sans le pilier Cyril Baille pour les premières rencontres du tournoi, le Toulousain souffrant au niveau du mollet droit. Enfin, un autre cadre du XV de France, Paul Willemse, a dû se retirer en raison d'une blessure pour laisser place à Bastien Chalureau, au cœur d'une polémique depuis son rappel en sélection. Quelques chamboulements de dernière minute donc pour le staff tricolore.

Les All Blacks sonnés en fin de préparation

À l'inverse des Français, sportivement, les Néo-Zélandais ne se sont pas rassurés avant la compétition. Les All Blacks ont même subi la pire défaite de leur histoire face à l'Afrique du Sud le 25 août dernier (35-7), à deux semaines du début du Mondial.

Une lourde défaite qui vient assombrir une préparation qui était pourtant quasi-parfaite jusque-là, avec quatre victoires de rang sur des adversaires de taille comme l'Argentine, l'Afrique du Sud (à domicile), et l'Australie à deux reprises. Sonnés par ce revers sud-africain, les Néo-Zélandais voudront tout de même capitaliser sur leurs bons premiers matches dans l'objectif de faire tomber la France vendredi.

63e face-à-face entre les deux équipes

Le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby marquera le 63e duel officiel de l'histoire entre Français et Néo-Zélandais. Au tableau des scores, les All Blacks mènent largement avec 48 victoires contre 13 pour l'équipe de France, et un match nul. Certaines rencontres ont marqué l'histoire de ce sport, à l'image de la finale du premier Mondial de l'histoire en 1987 remportée par la Nouvelle-Zélande à domicile (29-9).

D'autres confrontations restent toujours dans les esprits, comme la victoire des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde 2007 (20-18), ou encore cette défaite cruelle du XV de France quatre ans plus tard, à Auckland, en finale de l'édition 2011 (8-7). La dernière confrontation entre les deux nations remonte à novembre 2021, et les Français avaient vaincu les Néo-Zélandais avec brio au Stade de France lors d'un match test (40-25).

2e duel en poule de Coupe du monde

Pour la deuxième fois après l'édition 2011, la France et la Nouvelle-Zélande s'affrontent dès la phase de poules d'une Coupe du monde. Il y a 12 ans, les Bleus avaient été surclassés par des All Blacks déchaînés sur leurs terres, à Auckland (37-17). À noter que le prochain match entre les deux équipes constituera leur huitième affrontement dans un Mondial, pour un bilan d'une victoire et six défaites pour les Bleus.

Une cérémonie d'ouverture d'une demi-heure

Si le match d'ouverture démarre à 21h15, et non à 21 heures comme d'autres matches de la compétition, c'est parce qu'il sera précédé d'une cérémonie d'ouverture à partir de 20 heures. Comme le soulignent nos confrères du Parisien, c'est l'acteur Jean Dujardin qui a conçu le spectacle d'une durée d'une demi-heure approximativement. Plus de 200 bénévoles seront sur scène pour interpréter différentes saynètes "sur le registre du mime, du cinéma muet", précisait l'avis de casting consulté par le quotidien. La Patrouille de France et des feux d'artifice sont également attendus.

Une soirée exceptionnelle à vivre sur Europe 1

À l'occasion du match d'ouverture du Mondial 2023 vendredi entre la France et la Nouvelle-Zélande, Europe 1 propose un dispositif exceptionnel à ses auditeurs. Dès 20 heures, Jacques Vendroux prend les commandes de l'avant-match aux côtés des journalistes de la station et ses consultants, à l'instar de Serge Blanco. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité. Elle sera suivie d'un grand débrief toujours autour des consultants et des journalistes d'Europe 1. Côté télévision, le match d'ouverture sera retransmis sur TF1.