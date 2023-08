Le jour où Serge Blanco a échappé à toutes les caméras lors de la Coupe du Monde 1987

Le " French Flair " au rugby, c’est quoi ? L’improvisation, l’inspiration, l’ingéniosité…et la fourberie aussi ? Fourbe, Serge Blanco, l’a peut-être été lors de la première Coupe du Monde de rugby, en 1987, en Nouvelle Zélande. Dans le podcast " Les Géants du rugby ", il raconte un épisode en particulier, qui est rentré dans l’Histoire.

Les Bleus jouent alors leur premier match de poule contre l’Ecosse. Après 65 minutes de jeu, ils sont menés 16 à 14. Le demi de mêlée Pierre Berbizier est cloué au sol à cause d’un violent choc, et l’arbitre arrête le jeu pour le faire sortir du terrain. Les joueurs écossais profitent alors de cette pause pour se regrouper et discuter de leur stratégie à venir, relâchant leur attention sur les joueurs français. Erreur fatale…

" L’essai invisible "

Le ballon est entre les mains de Serge Blanco. Une fois son coéquipier sur le banc de touche, Blanco hésite à taper la pénalité. Il s’adresse à l’arbitre dans son plus bel anglais : " Ok ? ". " Ok. ", lui répond ce dernier. " Je me retourne et je vois l’équipe écossaise, tous en rond, en train de parler entre eux ". Prenant de court les Écossais, Serge Blanco file alors vers l’en-but et aplatit ! Le XV du Chardon se précipite derrière lui mais il est trop tard : essai entre les poteaux, puis transformation…

Ce jour-là, il n’y a pas que les joueurs écossais qui ont été surpris par le " flair " de Blanco. Les cameramen ne sont pas non plus parvenus à suivre le joueur français… Résultat : il n’existe aucune image (ou presque) de cet essai qui a changé le cours de l’Histoire, ce qui lui vaut son surnom " d’essai invisible ". Les caméras arriveront juste à temps pour saisir le plongeon de Serge Blanco qui aplatit entre les poteaux.

Avec cet essai, la légende du rugby français devient un peu plus mythique et permet à son équipe de continuer l’aventure dans cette compétition. Dans " Les Géants du rugby ", un podcast original produit par Europe 1 Studio, revivez en compagnie de Serge Blanco, l’ascension des Bleus jusqu’à la finale de la première Coupe du Monde de rugby, face aux légendaires joueurs néo-zélandais.