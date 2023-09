Coupe du monde de rugby : «Ce sera un grand moment», pour le XV de France, ultime répétition avant le jour J

Un Stade de France aux couleurs de la compétition, des techniciens qui installent les derniers décors et les derniers câbles. L'effervescence grimpe autour de la Coupe du monde de rugby et du match d'ouverture France - Nouvelle-Zélande, à suivre ce vendredi dès 21h15, en direct et en intégralité sur Europe 1.

Les joueurs du XV de France se sont entraînés ce jeudi sur la pelouse de l'enceinte dyonésienne, avec plus d'une heure de retard liée aux encombrements. Les 33 Bleus ont foulé le terrain sous le soleil, devant des dizaines de journalistes, alors que ces derniers ne sont généralement qu'une vingtaine à assister à ce type de répétition générale avant un match international.

Les Blacks s'entraîneront à l'Insep

Ce sont devant les caméras que les avants ont répété leurs gammes lors d'un entraînement dirigé par l'ancien talonneur William Servat. Après la séance, le demi d'ouverture, Matthieu Jalibert s'est présenté en conférence de presse. "Bien sûr que nous sommes prêts. On s'est préparés pendant deux mois pour ce match, pour cet évènement. Et on se doute que les All Blacks répondront présents demain (vendredi). Ça va être un bel évènement, une belle affiche, on a hâte d'y être. On est très excités, car on sent l'engouement autour de nous et on sait que ce sera un grand moment pour nous tous", a-t-il déclaré, piaffant d'impatience.

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde de rugby : pas de pression pour les Bleus avant le choc face aux All Blacks

Des All Blacks qui se présenteront face aux Bleus avant un plan anti-Antoine Dupont, mais qui ne s'entraîneront pas sur la pelouse du Stade de France. Leur ultime répétition se déroulera à l'Insep, l'Institut national du sport, basé dans le bois de Vincennes.