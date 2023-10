Coupe du monde de rugby : Louis Bielle-Biarrey, derrière le casque rouge, un record de précocité en Bleus

Il est déjà l'une des figures du XV de France. À 20 ans, Louis Bielle-Biarrey, ailier de l'Union Bordeaux Bègles, est le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à disputer une Coupe du monde. Titularisé par Fabien Galthié pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud, l'Isérois aura l'occasion de montrer toutes ses capacités de débordement. Étudiant en IUT de gestion des entreprises et administration, le joueur de l'UBB avait d'autres projets en tête pour la rentrée.

Une tête bien faite et un talent hors norme

"J'avais des sessions de rattrapage en ce début d'année universitaire, bien sûr, je ne pourrais pas y aller. Je vais m'accrocher, cela peut prendre un peu plus de temps. En tout cas, je vais aller au bout de mes études, parce que cela me fait du bien aussi de ne pas penser toujours qu'au rugby", explique-t-il. Une tête bien pleine que Louis Bielle-Biarrey protège sous son casque rouge très distinctif.

Mais c'est aussi un joueur de talent et très précoce. Originaire de Seyssins, dans la banlieue de Grenoble, il débute le rugby à l'âge de 5 ans. À peine a-t-il atteint la majorité qu'il est recruté par Bordeaux, où il s'impose comme titulaire et brille dès que le niveau s'élève. Pour sa première titulaire avec le club en janvier 2022, il plante trois essais face aux Gallois des Scarlets, en Coupe d'Europe. Même scénario avec les Bleus, où il marque son premier essai international face à l'Écosse. De quoi convaincre le sélectionneur Fabien Galthié pour la liste des 33 joueurs appelés pour cette Coupe du monde.

"Le premier échange avec Fabien Galthié, j'étais à la sieste et je me suis demandé qui me dérangeait. Je décroche avec une voix endormie et il me dit "Bonjour Louis, c'est Fabien Galthié, je te dérange ?" Non du coup, pas du tout", raconte-t-il avec le sourire. Depuis, "LBB" comme on le surnomme, enchaîne les titularisations et les essais. Déjà quatre en trois matchs dans ce Mondial.