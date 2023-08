Coupe du monde de rugby : Boudehent et Bielle-Biarrey, les deux surprises de la liste de Bleus

À moins de trois semaines du début de la Coupe du monde de rugby, les noms des 33 joueurs sélectionnés pour représenter la France ont été dévoilés lundi par Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France veut s'entourer des meilleurs éléments pour tenter de décrocher un premier titre de champion du monde. Parmi les 33 noms annoncés, deux sont des petits nouveaux.

Paul Boudehent, le joueur aux "performances remarquables"

Ce sont les deux seules surprises de ce groupe concocté par le sélectionneur Fabien Galthié. Le Rochelais Paul Boudehent, 23 ans, et le Bordelais Louis Bielle-Biarrey, 21 ans, seront, sauf blessure, de l'aventure avec le XV de France. Pour Paul Boudehent, outre son talent, le timing a joué en la faveur du troisième ligne, selon le sélectionneur. "Il s'est imposé en club. Il a fait des performances remarquables et puis ensuite, il était mûr pour entrer dans les 42. Et comme je le dis souvent, pour rentrer dans le vestiaire, il faut faire sa place, il faut aller chercher ce maillot et il faut qu'il y ait de la place. Pour Paul, il n'y avait un peu la place à ce moment-là", explique-t-il.

Louis Bielle-Biarrey dans "les 42 meilleurs joueurs français"

Pour Louis Bielle-Biarrey, observé depuis longtemps, il est apparu comme une évidence aux yeux de Fabien Galthié. "Souvent, on s'est posé la question, est-ce qu'on le prend au Heaven le mercredi ou est-ce qu'on leur laisse ? Et puis on a retravaillé avec les moins de 20 ans au mois de juin, avant d'annoncer la liste avec les joueurs qui faisaient partie des clubs éliminés des phases finales et des quarts de finale. On a dit aujourd'hui, il rentre dans les 42 meilleurs joueurs français", poursuit-il.

Cette chance, Émilien Gailleton ne l'a pas connue. À 20 ans, le plus jeune du groupe révolu des 42 est réserviste. Mais Fabien Galthié l'a martelé, il ne compte pas que sur 33 joueurs.