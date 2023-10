Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud, un adversaire de poids pour le XV de France

C'est une affiche digne d'une finale. Ce dimanche, l'équipe de France de rugby affronte l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde. Après une brillante phase de poule et quatre victoires dont une face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus apparaissent favoris, surtout dans un Stade de France acquis à leur cause. Mais les Springboks, champion du monde en titre, auront à cœur de faire douter les Français en jouant sur la carte maîtresse : l'impact physique.

"De l'agressivité, voire même un peu de méchanceté"

D'autant que les Sud-Africains, qui n'ont pas joué ce week-end, auront disposé de deux semaines de repos avant ce match couperet. L'occasion de changer de camp d'entraînement, en passant de la chaleur toulonnaise, à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, et de refaire le pleine d'énergie pour ces joueurs qui disposent naturellement d'une puissance physique impressionnante.

"C'est une équipe qui diminue l'adversaire, avec de l'agressivité, voire même un peu de méchanceté", confirme Serge Blanco, actuel meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de France et consultant Europe 1 pour cette Coupe du monde. "Je les ai joués pour la première fois de ma vie en 1980 et, à cette époque et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu une équipe aussi costaud qu'eux", assure-t-il.

La menace d'un match sous bannière neutre

Les champions du monde en titre pourront également compter sur les statistiques contre les Bleus. En 45 confrontations depuis 1913, les Springboks l'ont emporté à 27 reprises contre 12 victoires pour la France et six matchs nuls. De même, la seule rencontre entre les deux équipes en Coupe du monde a tourné à l'avantage des Vert et Jaune, lors de la demi-finale de l'édition 1995 (19-15).

Deux points noirs obscurcissent tout de même le tableau chez les adversaires des Français. Arrivés deuxième de leur poule, les Sud-Africains ont chuté face à l'Irlande (8-13), autre grandissime favori du tournoi. Dans un angle plus politique, la fédération du pays doit encore se mettre en conformité avec le nouveau code mondial antidopage. Si tel n'est pas le cas avant le match de dimanche, les joueurs pourraient concourir sous bannière neutre.