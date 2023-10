Coupe du monde de rugby : Julien Marchand indisponible pour les quarts de finale

Le talonneur de l'équipe de France de rugby Julien Marchand, victime d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers lors du match d'ouverture du Mondial-2023 face aux All Blacks, "ne fera pas son retour" en quarts, a annoncé lundi le manager santé des Bleus, Bruno Boussagol.

Marchand (Toulouse, 28 ans, 32 sélections), l'un des cadres des Bleus, n'a joué que pendant douze minutes au cours du Mondial, au Stade de France lors de la victoire inaugurale devant la Nouvelle-Zélande (27-13) le 8 septembre.

Le "faire monter en puissance" pour la demi-finale

"On avait déterminé une période d'indisponibilité entre quatre et six semaines mais, malheureusement, son retour ne se fera pas cette semaine, ce n'est pas possible", a affirmé Bruno Boussagol lors d'une visio-conférence, avant d'ajouter que l'objectif était de le "faire monter en puissance" pour la demi-finale "si on se qualifie". "S'il est resté avec nous, c'est qu'il a une vraie chance de revenir la semaine prochaine", a insisté le kinésithérapeute de formation.

Marchand avait été remplacé face à la Nouvelle-Zélande par son coéquipier à Toulouse, Peato Mauvaka, également titulaire contre la Namibie (96-0) et l'Italie (60-7), et par le Rochelais Pierre Bourgarit, qui a débuté lui face à l'Uruguay (27-12).

Le XV de France, qui a terminé en tête du groupe A (18 points) devant la Nouvelle-Zélande (15 pts) après avoir remporté ses quatre matches, sera opposé dimanche en quart aux Springboks, champions du monde en titre, qui ont terminé à la deuxième place du groupe B derrière l'Irlande.