Coupe du monde de rugby 2023 : comment vont se dérouler les phases finales ?

La Coupe du monde de rugby démarre le 8 septembre prochain avec en match d'ouverture la rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande pour la première rencontre de la poule A. Un match qui se déroulera au Stade de France. Au total, 20 équipes de quatre poules différentes s'affronteront du 8 septembre au 8 octobre, avant le début des phases finales de la Coupe du monde. Europe 1 vous explique comment va se dérouler la suite de la compétition.

Une fois les phases de poules terminées (Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie - Poule B : Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Tonga, Roumanie - Poule C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal - Poule D : Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili), les équipes qui auront terminé premières et deuxièmes de leur poule seront qualifiées pour les 4 quarts de finale.

Les premiers et seconds de chaque poule qualifiés

Les deux premiers quarts de finale se dérouleront le samedi 14 octobre. S'affronteront alors le premier de la Poule C et le second de la poule D à 17 heures, puis à 21 heures le premier de la Poule B et le second de la Poule A. La suite aura lieu le lendemain, avec le quart de finale entre le premier de la Poule D et le second de la Poule C, puis enfin le premier de la Poule A et le second de la Poule B.

À l'issue de ces rencontres, le vainqueur du premier quart de finale et celui du deuxième s'affronteront en demi-finale le 20 octobre à 21 heures. Les deux autres équipes sortantes joueront quant à elles leur demi-finale le lendemain, le 21 octobre, à 21 heures.

Après cette rencontre, les deux finalistes de la Coupe du monde de rugby seront connus. Ils se rencontreront pour la finale le 28 octobre au Stade de France. Les deux équipes qui auront été battues en demi-finales auront tout de même une chance de terminer troisième de la compétition lors de la finale de bronze le 27 octobre à 21 heures.