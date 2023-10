Coupe du monde de rugby : le XV de France prépare déjà son quart de finale face à l'Afrique du Sud

La vraie compétition commence pour les Bleus. Premier de leur poule après leur éclatante victoire face à l'Italie (60-7) samedi, le XV de France s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Ils feront face à un adversaire de taille, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, ce dimanche au Stade de France. Les hommes de Fabien Galthié, qui ont profité de deux jours de repos bien mérité ce week-end, s'apprêtent à se remettre au travail.

Antoine Dupont sera fixé aujourd'hui

Au programme, des entraînements plus courts, l'objectif étant de préserver les forces des joueurs français. Pour autant, la semaine s'annonce intense : "Physiquement, nous avons fait le plus gros du boulot", confirme Grégory Alldritt, 3eme ligne du XV de France. "L'idée est de travailler la stratégie et de passer du temps ensemble pour être serein le week-end prochain".

Qui dit quarts de finale dit démarrage des matches à élimination directe. Une nouvelle compétition commence donc pour les Français, avec une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs, qui pourront compter sur le soutien de leur public. "Le premier match contre les Blacks, nous avons su gérer avec beaucoup de pression, cela ressemblera à des matchs comme cela désormais", confirme Matthieu Jalibert, demi d'ouverture. "Il faut que l'on se concentre sur ce qu'on a bien fait et mal fait pour encore progresser et continuer à travailler pour justement être meilleur de sortie en sortie."

La préparation de ce match contre les Sud-Africains est toujours marquée par une incertitude, celle de la présence d'Antoine Dupont, le capitaine du XV de France. Le demi de mêlée doit rencontrer ce lundi le chirurgien qui l'a opéré pour savoir s'il pourra jouer contre les Springboks. Si elle est favorite à domicile, la France n'a jamais gagné contre l'Afrique du Sud dans une phase finale de Coupe du monde.