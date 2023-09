Coupe du monde de rugby : ces deux joueurs français de la même famille qui pourraient défier les All Blacks

Un oncle et son neveu alignés ensemble lors d’un match de Coupe du monde de rugby. C'est ce qui pourrait arriver vendredi, pour le match d'ouverture de la compétition entre la France et la Nouvelle-Zélande - une rencontre à suivre en direct et en intégralité lors d'une soirée exceptionnelle sur Europe 1 dès 20 heures.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, va dévoiler ce mercredi la composition de son équipe, et deux joueurs originaires du Futuna, un minuscule territoire d'Outre-mer de 3.200 âmes perdu au milieu de Pacifique, pourraient en faire partie... Il s'agit de Sipili Falatea, l'oncle, pilier droit des Bleus, et Yoram Moefana, le neveu, qui évolue au poste de trois-quarts centre.

À Futuna, "on est un peu sur un nuage"

Celui qui lie ces deux joueurs s'appelle Taofi Falatea. Il est frère de l'un et père de l'autre. Il se souviendra longtemps de l’annonce des joueurs retenus pour le Mondial. "Pour la petite histoire, le 21 août (jour de la révélation de la liste des Bleus, ndlr), c'était mon anniversaire. Je ne pouvais pas avoir mieux", savoure-t-il au micro d'Europe 1, soulignant qu'à ce moment-là, "ça faisait des semaines que j'étais malade parce que j'étais inquiet".

"D'entendre leur nom, j'étais soulagé", se remémore-t-il. "Ici, on est un peu sur un nuage. D'en avoir un, c'est déjà beaucoup, mais en avoir deux, c'est énorme. On est très, très fier", sourit Taofi.

Réunis sous le même maillot à Bordeaux

Pour les deux hommes, tout n'a pas été simple, à l'image du départ pour la métropole, à 13 ans pour Yoram, soit un déracinement à 16.000 km de sa Polynésie natale. Mais depuis l’été 2022, Yoram et Sipili sont à nouveau réunis à Bordeaux, où ils jouent sous le même maillot, mais aussi chez les Bleus.

En guise de clin d'œil du destin, ils ont partagé leur première sélection ensemble au Japon, l’occasion d’une escale sur leur île.