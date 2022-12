Coupe du monde 2022 : pourquoi faut-il s'inquiéter pour le Maroc face au Portugal

Avant d'aborder son quart de finale de la Coupe du monde de football 2022 face au Portugal, samedi à 16 heures, le Maroc doit faire face à plusieurs incertitudes concernant ses joueurs. Ces derniers présenteraient une fatigue extrême voire des potentielles blessures qui compliqueraient alors la tâche du sélectionneur Walid Regragui.

"On a toujours des incertitudes, mais on prendra la décision le jour du match", a prévenu Walid Regragui. "On a un staff médical qui fait tout pour que les joueurs soient prêts". "Jusqu'à maintenant on n'a jamais perdu un joueur avant un match", a noté le sélectionneur marocain après le quart de finale remporté contre le Maroc (0-0, 3 t.a.b. à 0), où Nayef Aguerd a été remplacé et où l'autre membre de la charnière, Romain Saïss, a fini en boitant.

Aguerd sur un fil, Saïss sur un pied

Sorti touché aux ischios-jambiers, Nayef Aguerd n'a pu terminer le huitième de finale. Le joueur de West Ham, opéré cet été d'une cheville, avait déjà forcé pour revenir à temps pour la Coupe du monde. Sa saison n'a commencé que fin octobre. Après le match contre la "Roja", Regragui a parlé d'une blessure légère. Et "si quelqu'un ne peut pas jouer, son remplaçant donnera autant que lui, si ce n'est plus et mieux", a assuré le sélectionneur.

Romain Saïss a ressenti une douleur derrière la cuisse pendant la prolongation. "Si j'ai fini le match c'est que ça devrait aller", a-t-il dit à L'Equipe, bandage sur la cuisse. "Il faut savoir se sacrifier pour le pays. On serre les dents, on va encore serrer les dents, on sera encore là en quarts de finale", a annoncé le défenseur du Besiktas à la Fifa. "C'est notre capitaine, il très important dans la vie du groupe, il a bien compris son rôle de leader", assure Regragui.

El Yamiq remplaçant naturel d'Aguerd, Dari le débutant

Au relais d'Aguerd blessé contre l'Espagne, Jawad El Yamiq est son remplaçant naturel en cas de forfait de l'ancien rennais. Il a assuré dans la grosse demi-heure passée sur le terrain, la fin du match et la prolongation. Regragui "nous a dit de leur laisser le ballon, c'était la meilleure manière de les fatiguer", a raconté le défenseur de Valladolid à beIN Sports. Il pourrait s'agir de la même mission contre le Portugal.

Le quatrième central de l'effectif, Achraf Dari (23 ans), ne compte que quatre sélections. Il a joué les deux matches de préparation de septembre contre le Chili (2-0) et le Paraguay (0-0) car Aguerd était blessé. Avec lui les "Lions de l'Atlas" n'ont pas encaissé de but. Le joueur de Brest n'a pas disputé une minute au Mondial.