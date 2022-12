Coupe du monde 2022 : Olivier Giroud, l'atout français pour piéger les Anglais

La rencontre tant attendue approche. Samedi, la France affronte l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football au Qatar, à suivre en direct sur Europe 1 Sport dès 19h15 heures. Des deux côtés du terrain, les équipes se préparent assidument à déjouer l'adversaire. Du côté anglais, il faut tout sauf Mbappé. Du côté des Bleus, on s'en remet aux secrets d'Olivier Giroud pour triompher. Après neuf saisons passées dans le championnat anglais, l'attaquant français peut faire la différence.

"Une équipe qui a des références"

Parmi les Bleus, c'est le plus fin connaisseur du jeu anglais. Pendant près de dix ans, Olivier Giroud a évolué en Angleterre. D'abord à Londres, puis à Chelsea, il en ressort avec un beau bilan : quatre coupes d'Angleterre, une Ligue Europe et l'apothéose, avec la Ligue des champions. Désormais à Milan, Olivier Giroud croisera sur le terrain de la Coupe du monde son clone anglais, l'attaquant et capitaine des Trois Lions Harry Kane. "Il est grand, il est puissant, il a un très bon jeu de tête et il joue très bien aussi dos au but", admet le Français. "Il y a des similitudes mais on a quand même sept ans de différence", rappelle en riant Olivier Giroud. Du haut de ses 36 ans, le recordman des Bleus peut également compter sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé a ses côtés.

Néanmoins, Harry Kane est également très bien entouré en sélection, souligne l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan. "Comme beaucoup de très bonnes équipes de cette Coupe du monde, [l'Angleterre a] des joueurs qui vont très vite sur les côtés. Je pense à Foden, à Rashford, à Sterling et d'autres. C'est une équipe qui a des références." Les Anglais ont notamment à leur compteur une demi finale de Coupe du monde en 2018 et une finale de l'Euro il y a un an et demi, de quoi édifier un bel obstacle contre la vague bleue.