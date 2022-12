Coupe du monde 2022 : le calendrier complet des quarts de finale

Qui dit quarts de finale dit plus que huits équipes restantes. La Coupe du monde de football au Qatar avance et on connaît désormais les quatres rencontres des quarts de finale de la compétition. Parmi les équipes qualifiées on retrouve la France, la Croatie, le Brésil, les Pays-Bas, l'Argentine, le Maroc, le Portugal et l'Angleterre.

Le premier quart verra s'opposer la Croatie et le Brésil, vendredi 9 décembre à 16 heures. Ce match sera à suivre en fil rouge sur Europe 1. Le soir à 20 heures, le deuxième quart de finale Pays-Bas-Argentine sera à vivre en intégralité et en direct dans Europe 1 Sport.

Les deux derniers quarts se tiendront le lendemain, samedi 10 décembre. Le Maroc et le Portugal seront opposés à 16 heures. Le match Angleterre-France clôturera ces quarts le soir à 20 heures, un match à vivre en intégralité dans Europe 1 Sport.