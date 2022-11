Coupe du monde 2022 : Brésil, Argentine, France... Qui sont les principaux favoris ?

Les dés sont jetés. Les sélectionneurs des 32 équipes nationales qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre) ont dévoilé leur liste pour l'événement footballistique de 2022. L'occasion pour les spécialistes et les amateurs de football de désigner des formations favorites pour la compétition. Et la première d'entre elle est sans conteste le Brésil des Parisiens Neymar et Marquinhos. L'équipe de France, qui part à la reconquête de son titre, conserve ses chances malgré ses récents forfaits et une préparation plus que compliquée. Europe 1 fait le tour de ces nations qui ont le plus de chance de remporter la coupe tant convoitée au Qatar.

Le grand favori de la compétition : le Brésil

La Seleção est de retour au premier plan. Après une édition 2014 traumatisante, à domicile, la sélection brésilienne est montée en puissance ces dernières années, et présente un effectif complet, équilibré et redoutable pour l'édition qatarie. La star parisienne Neymar sera bien entourée offensivement, avec notamment le Madrilène Vinicius Jr ou encore les attaquants d'Arsenal, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. Défensivement, le Brésil va compter sur une charnière Marquinhos-Thiago Silva, deux joueurs qui ont évolué ensemble plusieurs saisons au Paris Saint-Germain. Ajouter à cela le gardien de Liverpool Alisson Becker, l'un des meilleurs actuellement. La Seleção, qui truste la première place du classement Fifa, fera vraiment figure d'épouvantail et peut viser une sixième étoile mondiale.

Les principaux prétendants au titre : l’Argentine et l’Espagne

Pour la dernière (sans doute) de son génie Lionel Messi, l'Argentine peut élever ses ambitions et tourner la page d'une triste Coupe du monde 2018 en Russie. Vainqueur de la dernière Copa America en 2021, et surtout invaincue depuis 35 matches, l'Albiceleste surfe sur une vague de confiance optimum à quelques jours de son entrée en lice au Qatar. Elle pourra compter sur le septuple Ballon d’Or, de nouveau en forme, et ses ex-coéquipiers au PSG (Angel Di Maria, Leandro Paredes) pour tenter de faire mieux que la finale atteinte lors de l’édition brésilienne en 2014.

Cette Coupe du monde est également pour l’Espagne l’occasion de signer un retour en grâce. Au sommet du football mondial au tournant des années 2010, la Roja a connu des éditions compliquées avant de renaître à l’Euro 2020, avec une demi-finale perdue aux tirs au but contre l’Italie, future championne d’Europe. La sélection espagnole compte quelques pépites (Pedri, Gavi, Ferran Torres…), encadrée par des joueurs expérimentés (Sergio Busquets, Jordi Alba, Koke…), et possède toutes les cartes en main pour briller sous la direction de Luis Enrique.

Les challengers à l’affût : la France et l’Angleterre

Lancée à la reconquête de son bien, l’équipe de France aborde ce Mondial 2022 dans l’incertitude la plus totale. Avec une liste quelque peu remaniée ces derniers temps, Didier Deschamps va devoir trouver des solutions tactiques pour tirer profit d’un effectif certes diminué, mais qui compte tout de même trois des meilleurs attaquants du monde : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, et le nouveau Ballon d’Or Karim Benzema.

Cette mayonnaise offensive avait toutefois eu du mal à prendre lors d’un triste dernier Euro (élimination en huitièmes de finale contre la Suisse). Malgré de récentes contre-performances en date, dont un revers face au Danemark, futur adversaire des Bleus dans le groupe D, les tricolores restent capables de sortir leur meilleur football au meilleur des moments, comme en témoigne la victoire en Ligue des nations fin 2021.

Régulièrement évoquée comme prétendante au titre, l’Angleterre possède de même les clés pour réaliser une grande performance à la Coupe du monde. Si elle a souvent été raillée, la sélection anglaise capitalise sur une quatrième place lors du dernier Mondial en Russie, et surtout une finale à l’Euro 2020 qu’elle a perdue devant son public. À l’image de l’Espagne, cette montée en puissance peut se concrétiser dès l’événement qatari où Harry Kane, Phil Foden, Jack Grealish et leurs partenaires vont chercher à ramener une deuxième étoile sur le maillot des Three Lions.

Les outsiders à surveiller : l'Allemagne, le Portugal et les Pays-Bas

Loin de son niveau de championne du monde en 2014, l'Allemagne espère une renaissance sur les pelouses de la péninsule arabique, à moins de deux ans de l'Euro 2024, qu'elle organisera sur ses terres. La Nationalmannschaft, qui compte encore sur quelques joueurs champions du monde, doit réussir à composer avec sa jeunesse prometteuse à l'instar de Serge Gnabry, Jamal Musiala ou Kai Havertz.

Le Portugal sera également à suivre de près au Qatar. Avec la révérence de son quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, la Seleção das quinas compte sur un amalgame de nouveaux talents (Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Vitinha) pour rééditer une nouvelle grande performance, six ans après avoir remporté l'Euro en France.

Enfin, l'équipe des Pays-Bas, de retour dans un Mondial après avoir manqué l'édition russe en 2018, peut créer la sensation de cette Coupe du monde. Aux côtés de cadres comme l'ancien Lyonnais Memphis Depay, de nouveaux talents ont émergé au plus haut niveau à l'image de Denzel Dumfries, Davy Klaasen ou du tout jeune Xavi Simons (19 ans), passé par le PSG. Ils auront à cœur de tout donner pour ramener une première étoile aux Oranjes.