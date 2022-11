Coupe du monde : Ronaldo, Messi, Benzema... Pour ces légendes, l'heure de la dernière chance

Le grand jour approche, la dernière chance aussi. Au-delà du prestige que représente une victoire en Coupe du monde, il y aura certainement un autre enjeu pour certaines sélections engagées dans ce Mondial qui débute le 20 novembre. Celui d'offrir à l'une de ses icônes une première étoile sur le maillot national. Des joueurs qui ont marqué leur époque et empilé les trophées, à l'exception du plus convoité d'entre eux. Et pour qui l'opportunité ne devrait pas se représenter après cette édition 2022. Tour d'horizon de ces légendes du ballon rond, à qui il manque le trophée suprême.

Lionel Messi, un retour en forme et une grande récompense ?

Il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Celui qui a révolutionné l'art de manier le ballon et qui a tourmenté à peu près toutes les défenses qu'il a pu croiser. Près de 800 buts en carrière, quatre Ligues des champions, 41 trophées au total mais...aucune Coupe du monde à son actif. "La pulga" a d'ailleurs souvent été malheureux avec sa sélection puisqu'il a dû attendre l'été 2021 pour décrocher la Copa America, son tout premier titre majeur avec l'Argentine.

Au Qatar, Messi (35 ans) disputera son cinquième Mondial. Certainement son dernier. "Ma dernière Coupe du monde ? Probablement que oui", avait-il déclaré auprès d'ESPN début octobre. Éliminé en quart de finale en 2006 et 2010, finaliste en 2014 et stoppé dès les 8e par les Bleus en 2018, l'Argentin aura donc une dernière possibilité de grimper sur le toit du monde dans un mois. Scintillant avec le PSG depuis le début de la saison, l'ancien barcelonais retrouve la pleine possession de ses moyens après un exercice 2021-2022 très délicat. Et représentera un atout de choix pour une sélection argentine qui aura incontestablement un coup à jouer dans l'émirat du golfe.

Lionel Messi, lors d'un match amical face à la Jamaïque le 27 septembre dernier

Andres Kudacki/AFP

Cristiano Ronaldo, l'apothéose en plein marasme ?

Lui aussi aura sa place au panthéon de ce sport. Moins titré que son rival argentin (32 trophées), il compte tout de même cinq Ballons d'or et 818 buts en carrière. Révélateur de son aura au sein de la planète football et de son statut de joueur dominant pendant près de 20 ans. Champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, son parcours en Coupe du monde est bien plus contrasté. Son meilleur résultat remonte à 2006 et une demi-finale perdue face... à la France. Éliminé en 8e de finale en 2010 et en 2018, Cristiano Ronaldo s'est même arrêté dès les phases de poules lors du Mondial brésilien en 2014.

Si la Seleção débarquera au Qatar avec un effectif séduisant, l'état de forme du principal intéressé préoccupe. Cette saison, CR7 nage en plein marasme avec son club de Manchester United. Décevant sur et en dehors du terrain, il ne parvient plus à tirer son équipe vers le haut et les Red Devils affichent régulièrement un meilleur visage lorsqu'il n'est pas sur le pré. Mais en dépit de la cruauté du constat, il serait bien périlleux d'enterrer si rapidement l'homme aux 117 buts en sélection. Dans le Golfe, il aura à cœur de s'offrir un dernier baroud d'honneur et de rappeler au monde du football que le poids des années n'a pas effacé sa soif de titre.

Cristiano Ronaldo est en quête de sacre mondial avec le Portugal

Cristina Quicler/AFP

Neymar, l'atout phare d'un Brésil en mode reconquête

Lui non plus ne devrait pas être présent au grand raout mondial de 2026. "Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai la force mentale pour continuer encore dans le football", lâchait-il en octobre 2021 dans le documentaire Neymar Jr and the Line of Kings, disponible sur la plateforme de streaming DAZN.

À l'époque, le Brésilien oscillait entre blessures et prestations quelconques sous le maillot du PSG. Revenu en forme cette saison (11 buts en 13 matchs de Ligue 1), sa condition physique reste toujours un éternel point d'interrogation et il est effectivement fort probable que le rendez-vous qatarie soit son dernier. De quoi décupler sa motivation, d'autant que la Seleção apparait comme un sérieux candidat au titre suprême. Un trophée qu'elle n'a plus soulevé depuis 20 ans.

Neymar sera le guide de la Seleção dans ce mondial qatari

Carl De Souza/AFP

Dani Alves, le vétéran veut boucler la boucle

À 39 ans, il va devenir le Brésilien le plus âgé à disputer une phase finale de Coupe du monde. Un record de plus pour celui qui est devenu en 2021 le joueur le plus titré de l'histoire avec 43 trophées. Emblématique latéral droit du FC Barcelone entre 2008 et 2016, passé par le Paris Saint-Germain (2017-2019), le natif de Juazeiro refuse de raccrocher les crampons. Au Qatar, Dani Alves devra pourtant se contenter d'un rôle de doublure mais le respect qu'il impose et la bonne humeur qu'il diffuse représenteront deux atouts non négligeables dans un groupe qui ne vise rien d'autre que la victoire finale. Pour Dani Alves, difficile de rêver plus belle fin.

Dani Alves, le vétéran de la sélection brésilienne

Douglas Magno/AFP

Karim Benzema, après le graal personnel, le titre suprême ?

Il a atteint en 2022 le firmament de sa carrière. L'accomplissement suprême sur le plan personnel. Lauréat du dernier Ballon d'or, Karim Benzema (35 ans) déboule au Qatar dans le costume de meilleur joueur de la planète. Des habits de lumière qu'il compte bien enfiler sous la tunique flanquée du coq.

En cas de victoire finale, Karim Benzema reviendrait de loin. Longtemps critiqué pour son rendement en bleu puis mis au ban pendant six ans sur fonds d'affaires extra-sportives, l'histoire du Lyonnais en équipe de France a longtemps été chaotique. Rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020, il a su convaincre les plus sceptiques.

À 35 ans et malgré une hygiène de vie impeccable et une remarquable éthique de travail, difficile de l'imaginer poursuivre jusqu'en 2026. Une dernière chance donc de soulever le plus prestigieux des trophées et acter définitivement sa réconciliation avec le peuple français.

C'est dans un costume de meilleur joueur du monde que Karim Benzema s'envolera pour le Qatar

Franck Fife/AFP