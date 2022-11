Coupe du monde 2022 : jouer avec les Bleus est «une immense fierté» pour Mattéo Guendouzi

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi semble vivre un rêve éveillé. Retenu dans la liste des 26 joueurs convoqués pour jouer le Mondial au Qatar, l'international tricolore vit avec fierté cette chance de pouvoir aller défendre le titre des Bleus acquis en 2018.

"C'est un rêve qui est devenu réalité. Je suis le plus heureux, c'était dans un coin de ma tête depuis un certain moment. C'est une immense fierté", a déclaré le Marseillais au micro d'Europe 1 Sport avant de poursuivre : "Jouer avec l'équipe de France, avec ce magnifique maillot, c'est le graal, c'est la plus belle chose du monde."

Une grande confiance en lui

S'il fallait retenir une qualité du joueur de l'OM, ce pourrait être la confiance. Persuadé de ses atouts sur le terrain, le milieu de terrain de 23 ans croit en lui et a toujours voulu "atteindre ses objectifs". "Depuis tout jeune j'ai toujours été comme ça, ça fait partie de moi et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être au haut niveau", a justifié le principal intéressé au micro d'Europe 1 Sport.

Un joueur qui apporte une sérénité sur le terrain, une distinction qui l'a rendue indispensable aux yeux de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. "J'ai des qualités différentes de celles des autres joueurs de milieu de terrain, ce qui fait une belle complémentarité", a clamé Mattéo Guendouzi.

"Plus le temps de rêver"

Mais le troisième capitaine de l'OM a rapidement savouré sa sélection pour le Mondial. Fraîchement débarqués sur le sol qatari, le milieu de terrain tricolore et ses coéquipiers se projettent déjà vers le premier match de la France, mardi prochain à 20 heures (heure française), face à l'Australie.

"Maintenant on est dans le vif du sujet, donc on n'a plus le temps de rêver, on n'a que le temps de penser à attaquer fort le premier match qui va arriver très vite", a expliqué le joueur de l'OM avant de conclure : "On va aller le plus loin possible et gagner ce trophée."