Coupe de France : face à Montpellier, le PSG joue pour sauver sa saison

Après avoir été éliminé en demi-finale de Ligue des champions par Manchester City et fait match nul à Rennes dimanche (1-1) laissant échapper de précieux points dans la course au titre, le PSG se déplace mercredi soir à Montpellier (21 heures), en demi-finale de la Coupe de France, avec la peur du vide et la peur du bide. Le PSG a remporté à 13 reprises la Coupe de France, désormais devenu un objectif prioritaire, une sorte de valeur refuge, de bouffée d'air frais pour oublier les tracas de la Ligue 1.

"C'est difficile d'imaginer jouer sans Mbappé"

Pour affronter Montpellier, Paris pourra compter sur le retour de son meilleur buteur, Kylian Mbappé. "C'est le joueur le plus important, un élément clé. C'est difficile d'imaginer jouer sans lui. Ses statistiques le prouvent, c'est l'un des meilleurs de l'équipe", confiait mardi l’entraîneur Mauricio Pochettino, visiblement soulagé du retour de l’attaquant international. "Il est dans nos plans, dans les plans du club. On espère encore le garder avec nous plusieurs années", a ajouté l’Argentin. Car la prolongation de contrat de Mbappé se fait encore attendre.

Paris invaincu depuis 40 matchs en Coupe de France

Le PSG sera en revanche privé de son milieu de terrain Marco Verratti, blessé au genou et absent jusqu’à la fin de la saison. Autre absent : le défenseur Presnel Kimpembe. Il a écopé de trois matches de suspension, plus un avec sursis, après son exclusion à Rennes pour un tacle sur Jérémy Doku en fin de match. Il manquera donc la demi-finale et les deux dernières journées de Ligue 1, et pourrait faire son retour pour la finale, en cas de qualification.

Le PSG est invaincu en Coupe de France depuis 40 matchs. Le dernier revers parisien remonte à janvier 2014. C’était d’ailleurs contre … Montpellier.