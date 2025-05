Coupe de France : Reims, entre la fête de la finale et l’angoisse de la relégation

Le Paris Saint-Germain aborde en grand favori la finale de la Coupe de France contre Reims, samedi au Stade de France, une semaine avant son immense rendez-vous avec l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Un événement historique pour le club rémois qui joue dans le même temps sa survie en Ligue 1.

C’est David contre Goliath. Le Stade de Reims affronte le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France au Stade de France ce samedi soir. Le président de la République Emmanuel Macron sera présent, comme le veut la tradition. Le club rémois, à la recherche de sa gloire passée, va vivre un événement historique mais les Rouge et Blanc, ont la tête ailleurs, puisqu'ils jouent également leur survie en Ligue 1.

"Ça fait 48 ans, on a été patient"

Sur la façade de la mairie, une banderole a été accrochée avec cette inscription : "Allez le Stade de Reims !". Les Rémois attendent ce moment depuis 1977, moment où Reims a disputé la finale de Coupe de France face à l’ogre de l’époque, Saint-Étienne.

"Ça fait 48 ans, on a été patient", sourit l'ancien défenseur, Patrice Buisset, qui faisait partie de cette équipe. "Tout est possible, on n’a pas perdu contre le PSG cette année, match nul à l’aller et au retour. Il ne faut pas y aller non plus en se disant qu'on va s'en prendre 6 ou 7…", ajoute-t-il.

Reims en barrage pour rester en Ligue 1

Mais dans son bureau surplombant les terrains d’entraînement, Jean-Pierre Caillot n’arrive pas à se réjouir. Car son club qu’il préside depuis 23 ans n’est pas encore assuré de rester en Ligue 1. Quelques jours après la finale de Coupe de France, les Rémois joueront un match de barrage décisif face à Metz.

"Je vis évidemment très mal cette situation", admet Jean-Pierre Caillot, invité exceptionnel de Jacques Vendroux dans Le Studio des Légendes. "J'ai souhaité être président du Stade de Reims pour le ramener en Ligue 1, mais surtout pour un jour faire une finale pour qu'on vive une grande fête qui est aujourd'hui partiellement quand même un peu gâchée", regrette-t-il.

Les 25.000 Rémois, qui se retrouveront ce samedi soir au Stade de France, ont bien l’intention de faire la fête et espèrent un miracle face au PSG.