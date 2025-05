Coupe de France : 16e titre pour le Paris Saint-Germain, facile vainqueur du Stade de Reims

Le PSG domine largement Reims (3-0) en finale de la Coupe de France au Stade de France. Un doublé rapide de Barcola, suivi d’un but d’Hakimi, ont scellé le sort du match dès la première mi-temps. Reims, déjà tourné vers son barrage pour rester en Ligue 1, n'est pas parvenu à rivaliser face à la maîtrise parisienne.

La 107e finale de la Coupe de France s'est joué ce samedi 24 mai au Stade de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Le club parisien a ajouté un 16e trophée, un record pour la compétition, à sa collection en dominant facilement les débats.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dès le début, les Parisiens de Luis Enrique imposent leur rythme avec une possession écrasante (80% à la pause) et une domination territoriale sans partage. Reims tient à peine un quart d’heure avant de céder sous la pression du PSG. Bradley Barcola ouvre la marque à la 16e minute, profitant d’un contre parfaitement lancé, avant de signer un doublé trois minutes plus tard sur une passe décisive de Désiré Doué. Le troisième but, inscrit à la 43e minute par Achraf Hakimi, à la réception d’un centre de Bradley Barcola, parachève cette démonstration.

Une domination complète, Barcola en démonstration

Le PSG enchaîne les occasions, avec un total de 12 tirs dont 4 cadrés contre 1 tir cadré sur 2 pour Reims. Les Parisiens multiplient les combinaisons dans le camp adverse, exploitant les failles de la défense rémoise. Ousmane Dembélé se montre très actif, même s’il manque le cadre à plusieurs reprises, tandis que Vitinha et Joao Neves orchestrent le jeu au milieu avec précision. De son côté, Reims, prisonnier dans son camp, peine à se montrer dangereux. L’attaquant Jordan Siebatcheu, isolé en pointe d'un 4-3-3, a eu toutes les peines du monde à peser.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un trophée presque assuré à la pause pour Paris

Cette finale semble déjà jouée à la pause, avec un PSG qui poursuit son objectif d’un 16e titre de Coupe de France, un sacre qui compléterait une saison déjà exceptionnelle avant la finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Reims semble se préparer surtout à affronter Metz en barrage retour de Ligue 1.

Pour tenter un électrochoc sur son équipe, Samba Diawara, opère trois changements à la mi-temps : Okumu, Siebatcheu et Ito sont remplacés par Moscardo, Diakité et Tia. Ce choix tactique n'a rien donné, car Reims est resté aussi inoffensif en seconde période. Il aura fallu attendre la 87e pour voir un tir, non cadré, rémois en seconde période.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le PSG en gestion

Dès le retour des vestiaires, les Parisiens ont levé le pied, mais sans jamais être réellement inquiétés. João Neves combine avec Bradley Barcola dès la 51e minute, mais la frappe de Fabian Ruiz ne surprend pas Yehvann Diouf. Le ton est donné : le PSG garde la maîtrise sans forcer. Le pressing francilien empêche toute relance propre des Rémois, comme en témoigne le dégagement précipité de Kipré (56e).

Ousmane Dembélé, très actif sur son aile droite, manque le but du 4-0 à deux reprises : un piqué qui trouve la barre (66e) et un tir croisé repoussé sur le poteau par Diouf (64e). Paris pousse par séquences, sans concrétiser. Senny Mayulu, entré en jeu, voit sa frappe contrée à la 84e, illustrant la domination tranquille du club de la capitale.

La suite après cette publicité

Reims sans inspiration

Les trois changements opérés à la pause n’ont pas eu l’effet escompté pour Reims. Oumar Diakité (46e) ou encore Ange Tia (56e, 87e) ont tenté, mais sans efficacité. Les rares offensives rémoises sont stoppées par une défense parisienne sereine, à l’image de Marquinhos qui coupe un centre de Diakité (79e).

La meilleure opportunité rémoise intervient sur un coup franc de Kipré dans les arrêts de jeu (90’+1), au-dessus du cadre. Une tentative qui résume bien le manque de tranchant de Reims.

Paris tourné vers son rêve européen

Luis Enrique fait tourner son effectif dès la 61e minute, avec notamment les entrées de Gonçalo Ramos et de Warren Zaïre-Emery. Ces derniers s’illustrent rapidement, à l’image du jeune milieu parisien qui tente sa chance à la 89e. Paris reste dangereux jusqu’au bout malgré une baisse de rythme.

Le PSG boucle ce match sans trembler, fort d’un large avantage acquis en première mi-temps. Solides, concentrés et efficaces, les Franciliens n’ont jamais été inquiétés par une équipe rémoise beaucoup trop timide. Le Paris Saint-Germain peut fêter ce nouveau titre, mais va devoir se tourner vers l'objectif principal de sa saison : la Ligue des Champions. Rendez-vous samedi 31 mai à 21h pour cette finale européenne face à l'Inter Milan à l'Allianz Arena de Munich