Football : que sait-on de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG ?

Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets vendredi en ouverture de la 21ème journée de Ligue 1 à l'occasion de la victoire de son club, le PSG, face à Montpellier (4-0). Muet jusqu'ici sur le terrain en 2021, l'attaquant des Bleus a profité de sa belle performance avec un doublé pour évoquer son avenir. A un an et demi du terme de son contrat, le meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations s'est exprimé au micro du diffuseur Téléfoot : "On discute avec le club pour trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion aussi, parce que je pense que si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain."

Une fin de contrat en 2022

Arrivé dans le club de la capitale à l'été 2017 moyennant la somme de 180 millions d'euros, le champion du monde originaire de Bondy en région parisienne est sous contrat jusqu'en juin 2022. "Je suis très heureux ici, j'ai toujours été très heureux. Les supporteurs, le club m'ont toujours aidé, et rien que pour ça je serai toujours reconnaissant envers le club", a-t-il ajouté. "Mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être, c'est comme ça que ma réflexion se tourne."

Cette prolongation, comme celle du Brésilien Neymar (dont le contrat expire également en juin 2022) est un enjeu majeur pour le PSG. Si rien n'était fait, Mbappé pourrait s'engager librement avec le club de son choix dans un an. Impensable pour le club de la capitale alors que le Cies (Centre international d'études sportives) estime le joueur à quasiment 150 millions d'euros.

De "bonnes sensations" pour Leonardo

Dans le colonnes de l'hebdomadaire France Football, le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'est montré quant à lui plutôt confiant sur le dossier. "J'ai de bonnes sensations", a-t-il affirmé. Il a toutefois ajouté au sujet des prolongations du Français et de Neymar qu'ils "savent ce qu'il se passe et là où on veut aller. C'est très clair. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas là à les supplier : 'S'il te plaît, reste'. Là encore, c'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester."

La sortie de Kylian Mbappé a en tout cas franchi les Pyrénées : les quotidiens sportifs pro-Real Madrid se sont engouffrés dans la brèche. "Le SOS de Mbappé à Madrid", titre ainsi le journal AS. Quant à Marca, il évoque le "volte-face de Mbappé", un "feuilleton qui reprend de l'ampleur", le Real Madrid attendant un signe de la part du clan Mbappé.