Ligue 1 : Brest-OM maintenu malgré les cas de Covid dans l'effectif marseillais

L’Olympique de Marseille débute enfin son championnat de Ligue 1, dimanche soir à Brest, un match que vous pourrez suivre en direct dans Europe 1 Sport à partir de 21 heures. Les Marseillais n’avaient pas pu jouer la semaine passée en raison du trop grand nombre de cas de Covid-19 dans l’effectif. La situation ne s’est guère améliorée, et pourtant, les Phocéens seront bien sur le terrain

Depuis le début du mois d’août, l’entraîneur de l’OM André Villas Boas compte sur les doigts des deux mains ses joueurs positifs au virus : huit en tout, ainsi que plusieurs employés du club. A priori, il était impensable de débuter sereinement la saison, mais tout aussi impensable de reporter des matchs à l’infini dans un calendrier déjà très serré.

Trois joueurs confinés

La délégation marseillaise de 30 personnes va donc se déplacer en Bretagne privée de trois joueurs majeurs : Payet, Alvaro et Bouna Sarr qui sont encore confinés. Le protocole médical de la Ligue prévoyant le report d’une rencontre dès lors que quatre joueurs sont testés positifs dans un club, le capitaine Steve Mandanda sera là, et ce même s’il sort à peine d'une quarantaine d'une semaine, ce qui l'a privé du quotidien d'un sportif de haut niveau. "Pendant une semaine je n’ai rien pu faire. Je devais faire attention au moindre effort. J’ai pris mon mal en patience et dû attendre le feu vert des médecins avant de pouvoir ressortir", explique le gardien de l'OM.

Cette semaine, l’OM a dû scinder les entraînements en quatre groupes pour éviter d’autres contaminations. La forme physique de l’effectif est disparate. C’est donc une équipe sans repère qui s’avance pour sa rentrée. Sans repère ni joker, car si un seul nouveau cas de Covid-19 se déclare avant le coup d’envoi, le match n’aura pas lieu.