Belgique-France : l'occasion de voir le réel niveau de cette nouvelle génération de football

C’est un grand classique du football, un match entre voisins. L'équipe de France affronte ce lundi à 20h45 la Belgique au stade Roi Baudoin dans le cadre de la Ligue des Nations. Les Bleus, qui ont dominé Israël (4-1) la semaine dernière, sauront-ils encore briller ? Ce match permettra sans doute d'en connaître davantage sur le réel niveau de cette nouvelle génération française du capitaine Aurélien Tchouaméni.

"La Belgique, c'est une autre équipe, plus mature"

C’est le match le plus difficile de ce mois d’octobre, un vrai test. La Belgique, sixième au classement FIFA, emmenée par des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, a de solides atouts, même privée de ses stars, De Bruyne et Lukaku. Les Diables Rouges sont plus forts que les footballeurs israéliens rencontrés jeudi dernier, prévient le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. "La Belgique, c'est une autre équipe, plus mature, plus en place. L’équipe de France doit se remobiliser pour démontrer que l’on peut enclencher un processus", explique-t-il.

Le stade Roi Baudouin sera plein

Les Bleus se déplacent évidemment à Bruxelles sans Mbappé. Mais l’affiche reste très attractive, à tel point que les fans des Diables Rouges, déguisés de la tête au pied, ont promis de mettre de l’ambiance ce soir face à leur grand voisin. Malgré des places chères et un match en début de semaine, il y aura du monde, précise Christophe Francken, journaliste au quotidien belge, La Dernière Heure. "Le stade sera plein ce soir. Les Belges ont envie de voir quelque chose face à la France même s'ils savent très bien que s'ils venaient à gagner, les Français pourraient dire 'nous, on gagne quand c'est important'. Mais tout de même, cela ferait du bien aux supporters belges d'enfin tenir la dragée haute aux Français !", lance-t-il au micro d'Europe 1.

L'équipe de France reste en effet sur plusieurs résultats positifs face aux Diables Rouges. En 2018, en demi-finales de la Coupe du monde, comme en 2024 en huitièmes de finale de l'Euro, les Bleus avaient battu les Belges. Les Français du capitaine Aurélien Tchouaméni espèrent s’offrir un nouveau succès de prestige face à formation belge qui vient de décrocher un prometteur match nul (2-2) en Italie la semaine dernière.

Des Belges qui jouent avec un effectif très jeune, beaucoup ont moins de 23 ans, explique le chef des sports du quotidien belge La Dernière Heure. "Cela se ressent forcément dans les qualités, certains ont un potentiel intéressant important pour l’avenir, d’autres beaucoup moins. On ne peut pas faire de miracle pour le moment", indique-t-il. D'autant que la France a des joueurs qui ont réussi une bonne prestation en Hongrie comme Christopher Nkunku et Eduardo Camavinga.