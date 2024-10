Équipe de France : Aurélien Tchouaméni, capitaine des Bleus face à Israël

Le milieu de terrain du Real Madrid égrainera son nouveau rôle en accompagnant Didier Deschamps, son sélectionneur, en conférence de presse de veille de match, mercredi dans l'après-midi. Avec le gardien Mike Maignan et le défenseur Jules Koundé, Tchouaméni, 24 ans, figurait parmi les potentiels suppléants de Mbappé, son coéquipier chez les Merengue, forfait lors de la fenêtre internationale avec l'équipe de France, durant laquelle les Bleus affronteront Israël puis la Belgique.

Un match à 20h45 contre Israël

N'Golo Kanté, d'ordinaire capitaine lorsque Mbappé est absent, est également forfait pour un petit problème aux adducteurs. Adrien Rabiot, pas appelé, et Dayot Upamecano, blessé avec le Bayern Munich, ne peuvent pas non plus tenir leur place. Tchouaméni, jeudi, deviendra le 132e capitaine de l'histoire des Bleus, selon le décompte du site chroniquesbleues.fr.

Deuxième du groupe B derrière l'Italie, la France affronte Israël en Hongrie (jeudi, 20h45) en raison des conflits au Proche-Orient, et la Belgique à Bruxelles lundi (20h45).