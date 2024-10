Équipe de France : «On en fait un peu trop» sur le cas Mbappé, estime Aurélien Tchouaméni

Le milieu de terrain de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni a pris dimanche la défense de Kylian Mbappé, au centre d'une polémique après avoir été aperçu en boîte de nuit à Stockholm le soir du match Israël-France, jeudi, estimant qu'"on en fait un peu trop" sur le cas du capitaine des Bleus.

"L'amour de Kylian pour l'équipe de France n'est pas à démontrer"

"Je trouve qu'on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Quand c'est Kylian, ça prend des proportions démesurées. Il n'y a pas de sujet pour nous. On a parlé avec lui avant le match et après. L'endroit d'où il a suivi le match n'a pas d'importance pour nous. L'amour de Kylian pour l'équipe de France n'est pas à démontrer. On a hâte qu'il revienne", a déclaré le joueur du Real Madrid, désigné capitaine pour ce rassemblement du mois d'octobre en l'absence de Mbappé.

Plus tôt dans la journée, le sélectionneur Didier Deschamps avait également volé au secours de son attaquant, qui n'a pas été appelé pour les deux matches de Ligue des nations contre Israël (4-1) et la Belgique, lundi, pour soigner une blessure à la cuisse gauche mais avait déjà suscité des critiques en étant titulaire samedi en Liga avec le Real Madrid. "Kylian suit un programme avec son club, je ne sais pas s'il était off, s'il était là-bas ou pas (...) Si les joueurs sont sur des jours off, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent", a-t-il commenté sur Téléfoot.