France-Croatie : 7 personnes interpellées pour des saluts nazis lors de la rencontre

Sept personnes ont été interpellées pour avoir "effectué des saluts nazis durant la rencontre" opposant dimanche soir la France et la Croatie lors de la Ligue des nations de football au Stade de France, a annoncé lundi le préfet de police de Paris.

"Le sport est et doit rester une fête"

"Le dispositif de sécurisation mis en place par la préfecture de police, sous mon autorité, a permis d'assurer la sécurité des supporters et des joueurs et d'interpeller 7 individus ayant effectué des saluts nazis durant la rencontre", a écrit sur le réseau social X Laurent Nuñez. "Le sport est et doit rester une fête. Ces individus n'ont rien à faire dans une enceinte sportive", a ajouté le préfet.

Une dizaine d'ultras croates a effectué des saluts nazis

Selon une source policière, une dizaine d'ultras croates a effectué des saluts nazis au début de la rencontre, lors de leur hymne national. Des ultras ont de nouveau effectué des saluts nazis lors de la première mi-temps, selon cette même source.

À l'issue de ce match retour des quarts de finale de la Ligue des nations, remporté aux tirs au but par la France qui s'est qualifiée pour les demi-finales, "sept auteurs de saluts nazis ont été interpellés et placés en garde à vue", a précisé la source policière.

Des barres de fer découvertes sur des supporters

Quelque 400 ultras croates ont assisté à la rencontre, à Saint-Denis, selon cette source. Avant le match, un groupe d'environ 300 supporters croates a cheminé vers le stade escorté par les forces de l'ordre, parmi lesquels certains ont entonné des chants patriotiques, effectué des saluts nazis et allumé des fumigènes, a indiqué cette source.

Des "barres de fer, des matraques télescopiques, des bâtons en bois acérés et des fumigènes" ont été découverts sur des supporters, a-t-elle ajouté. Après le coup de sifflet final, les supporters croates se sont dispersés dans le calme et leurs bus "ont quitté les lieux sans incident", selon la source policière.