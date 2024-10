Israël-France : un match sans Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, une nouvelle page pour les Bleus

L’équipe de France de foot affrontera l’équipe d’Israël ce jeudi à Budapest en Hongrie pour la troisième journée de Ligue des nations. Ni Kylian Mbappé ni Antoine Griezmann ne seront présents. L'équipe de France jouera donc sans les deux champions du monde, mais avec des nouvelles recrues et un capitaine par intérim.

Une nouvelle ère

Aurélien Tchouaméni s'est présenté mercredi en conférence de presse à Budapest. Le coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid devient le 132ᵉ capitaine de l'histoire des Bleus et assume avec fierté son nouveau rôle. "On a eu une discussion avec le coach et ensuite, il m'a fait part de cette décision et j'en suis très heureux", explique Aurélien Tchouaméni.

Un nouveau capitaine par intérim qui marque le début d'une nouvelle ère en équipe de France. Les héros de 2018, Lloris, Varane, Griezmann, Giroud ont tourné la page. Mais il faudra être indulgent avec les jeunes français emmenés notamment par Jules Koundé en défense et Kolo Muani en attaque, explique Alain Giresse, consultant football d'Europe 1.

"Est-ce qu'il y a un pays au monde qui peut rester au plus haut niveau des Coupes du monde et des Euro pour l'éternité ? Ça n'existe pas. Y a-t-il des possibilités de retrouver le très haut niveau ou faudra-t-il encore patienter ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira", analyse Alain Giresse pour Europe 1.

Les Bleus qui feront tout pour ne pas subir le même affront que les hommes de Gérard Houllier, battus à la surprise générale il y a 31 ans au Parc des Princes par la sélection bleue et blanche.