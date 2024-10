Le Paris Saint-Germain se déplace mardi à Londres pour affronter Arsenal en vue de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Lors de leur premier match, les Parisiens s'étaient imposés de justesse 1 but à 0 face aux espagnols de Gérone. Plus récemment, les Rouge et Bleu ont décroché vendredi une victoire en Ligue 1 face à Rennes (3-1). Mais cette fois-ci, ils devront faire sans Ousmane Dembélé, écarté du groupe par son entraîneur Luis Enrique.

"Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe"

En conférence de presse, le technicien espagnol s'est justifié : "Il y a un problème d'engagement du joueur envers l'équipe". Et d'ajouter : "Je considère que cette semaine est importante, je considère que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe".

Bien qu'Ousmane Dembélé soit l'une des pièces majeures du Paris Saint-Germain cette saison (4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs), les Parisiens devront se passer de ses services, mais pourront compter sur leur étoile montante : Bradley Barcola (6 buts en 7 matchs).

Arsenal, vice-champion d'Angleterre depuis deux ans

Quant à Arsenal, l'équipe entraînée par Mikel Arteta est actuellement l'une des plus séduisantes d'Europe, avec un jeu qui rappelle celui d'un des meilleurs coachs de la planète : Pep Guardiola. Une équipe très complète avec plusieurs points forts sur chaque ligne. Entre Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Declan Rice, Kai Havertz ou encore la solidité du duo Gabriel/William Saliba en défense, les Londoniens possèdent de vraies armes pour faire tomber le Paris Saint-Germain. Mais les parisiens pourront se réjouir de l'absence du maestro d'Arsenal, Martin Ødegaard, blessé à la cheville avec sa sélection durant la trêve internationale.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21 heures en direct sur Canal + Foot et sur Canal + Live 1.