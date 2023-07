Grande expérience, caractère affirmé... Qui est Luis Enrique, le futur entraîneur du PSG

Connu depuis plusieurs semaines, le successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG n'a pas encore été officiellement présenté. Ce sera chose faite ce mercredi lors d'une conférence de presse qui se tiendra à 14 heures dans le centre d'entraînement flambant neuf de Poissy dans les Yvelines. Âgé de 53 ans, l'Espagnol Luis Enrique va donc devenir le huitième entraîneur du club de la capitale depuis l'arrivée des Qataris.

Technicien au CV fourni et au caractère affirmé, l'ancien milieu de terrain a notamment entrainé le FC Barcelone et dirigé la sélection espagnole jusqu’en décembre dernier lors de la Coupe du monde au Qatar. Dès sa première saison à la tête du Barça, l'Espagnol réalise un fantastique triplé en raflant le championnat, la coupe d'Espagne et la Ligue des champions. Neymar, que Luis Enrique va donc retrouver à Paris, jouait à l'époque sous ses ordres.

"C'est un entraîneur qui a des références"

Parmi ses autres faits d'arme, on peut évidemment citer la fameuse remontada infligée au… PSG lorsqu'il était sur le banc blaugrana. Le Barça s'était imposé 6-1 face aux Parisiens en huitième de finale retour de la Ligue des champions après une défaite 4-0 à l'aller.

Pour l'ancien international triciolore, Alain Giresse, Luis Enrique représente donc une très belle prise pour le club de la capitale. "C'est un entraîneur qui a des références, il a des principes de jeu. C'est assez alléchant, maintenant, on sait très bien que la seule qualité d'entraîneur n'est pas suffisante. Quand on voit le contexte, c'est assez compliqué".

Luis Enrique ne devrait pas arriver seul dans la capitale puisque le PSG pourrait rapidement officialiser l'arrivée de plusieurs joueurs, dont le champion du monde 2018 Lucas Hernandez ou encore l'international espagnol Marco Asensio.