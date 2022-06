Après Roland-Garros, Rafael Nadal rêve de Wimbledon

Londres accueille le tournoi de Wimbledon. Ce mardi, le tournoi de Grand Chelem entame sa deuxième journée outre-Manche. Les plus grands joueurs de tennis du monde entier sont attendus sur les courts de gazon. Parmi eux, la star espagnole Rafael Nadal, qui va affronter l'Argentin Francisco Cerúndolo.

Après une victoire arrachée dans la douleur à Roland-Garros le 5 juin dernier, on pensait que le tennisman se reposerait. Souffrant du syndrome de Muller-Weiss, le champion avait calmé la douleur avec de nombreuses doses d'anesthésiants, avant de se reposer pendant trois semaines. Un repos de courte durée : le sportif est d'ores et déjà de retour.

Un nouveau record pour "Rafa" ?

Rafael Nadal s'est confié à l'aube de son entrée tant attendue à Wimbledon : "Je peux marcher normalement la plupart du temps, presque tous les jours. Quand je me réveille, je n'ai plus cette douleur que j'avais pendant un an et demi. Je suis très heureux." Et le défi est de taille, car pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal a la possibilité de remporter les quatre plus grands tournois sur une année pour réaliser le Grand Chelem calendaire - ce qui représenterait une première depuis 53 ans.

Alors que le débat autour du plus grand joueur de l'histoire fait rage, son ami Richard Gasquet estime l'affaire déjà entendue. "Je dirais que c'est quand même lui aujourd'hui, même si Federer et Djokovic ne sont pas loin et resteront quand même des joueurs extraordinaires", a estimé le Français. "Je pense qu'aujourd'hui, Nadal est un tout petit peu devant."

Sur sa route à Wimbledon se dressera la nouvelle génération qui tentera de l'empêcher de rallier la finale où il pourrait retrouver Novak Djokovic pour un nouveau choc des titans.