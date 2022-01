Richard Gasquet positif au Covid avant l’open d’Australie : «C’est compliqué mentalement»

L'année 2022 commence mal pour Richard Gasquet . Le joueur de tennis, qui devait disputer l'Open d'Australie à partir du 17 janvier, a été testé positif au Covid-19. Il a été placé à l'isolement jusqu'au week-end prochain dans un hôtel à Melbourne. Doublement vacciné, Richard Gasquet avait déjà attrapé le Covid au printemps dernier. Il fait part de sa frustration au micro d'Europe 1.

Test PCR exigé par le protocole australien

"Je ne m'attendais absolument pas à l'avoir", a-t-il confié. "C'est compliqué mentalement. L'année dernière, j'avais eu la 'chance' de l'avoir chez moi, en France. Là, c'est plus difficile". D'autant plus difficile que Richard Gasquet a d'abord subi un premier test PCR, qui était négatif. Le second, prévu par le protocole australien, s'est révélé, lui, positif.

Pas de symptômes

"C'est toujours le problème des joueurs de tennis. C'est un métier où on sait que, forcément, on est très sujet aux tests Covid car on voyage dans le monde entier", explique Richard Gasquet, qui peut néanmoins se consoler avec la terrasse de sa chambre d'hôtel. "C'est vrai que c'est important", souligne-t-il. "J'ai pu changer de chambre. Aujourd'hui, j'ai un vélo dans ma chambre et j'essaie de m'entretenir pour ne pas sortir trop fatigué de mon isolement car l'Open d'Australie commence dans une semaine".

Richard Gasquet ne présente pour l'instant aucun symptôme et c'est "le plus important". Le joueur essaie de relativiser. "Je pense que je vais récupérer plus vite que la dernière fois. J'étais quand même plus touché au printemps dernier".

Richard Gasquet avait renoncé à la précédente édition du Chelem australien en raison d'une blessure au pied... Au repos forcé, le 87e mondial devra être opérationnel le 17 janvier prochain pour disputer l'Open d'Australie, peut-être son dernier, lui qui pourrait tirer sa révérence en 2022.