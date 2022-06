EXCLUSIF - Rafael Nadal, vainqueur de Roland-Garros : «Ma priorité est de continuer le tennis»

EXCLUSIF

Rafael Nadal n'est pas prêt à dire au revoir au tennis. La star espagnole a remporté ce dimanche son 14e titre à Roland-Garros. Une prouesse pour le joueur, qui souffre du syndrome de Müller-Weiss. Quels sont aujourd'hui les plans du sportif, qui a fêté pendant le tournoi ses 36 ans ? Interrogé au micro d'Europe 1, Rafael Nadal a assuré ne pas avoir dit son dernier mot.

"Ma priorité, c'est de continuer", a assuré Rafael Nadal. "Mais j'ai besoin de savoir comment les choses vont évoluer. J'ai toujours adoré le fait d'être un joueur de tennis. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Donc ma motivation, c'est de continuer si mon pied me le permet."

"Roland-Garros est un endroit magique"

Ce lundi, Rafael Nadal rentre à Majorque des étoiles dans les yeux. Le champion a tenu à remercier le public pour son soutien inconditionnel. "Roland-Garros est pour moi l'endroit le plus spécial de toute ma carrière de joueur de tennis", a confié l'Espagnol originaire de Manacor. "C'est un endroit magique. Tout ce que j'ai vécu ici est unique. Et cette année, c'est encore plus spécial que d'habitude. Ce tournoi avec le trophée dans les mains donne du sens à tous les efforts que j'ai été capable de faire."