Après l'élimination contre le Bayern Munich, quel avenir pour l'Olympique Lyonnais ?

Éliminé par le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, mercredi soir, Lyon tombe de haut : après 17 années de présence continue en Coupe d'Europe, le club de Jean-Michel Aulas ne disputera la saison prochaine ni Ligue des champions, ni Ligue Europa, faute de victoire finale à Lisbonne. Cette déception aura plusieurs conséquences pour la formation rhodanienne en 2020-2021.

Dans ces conditions, il sera très difficile voire impossible de retenir ses joyaux, parmi lesquels le milieu de terrain Houssem Aouar, ainsi que les attaquants Memphis Depay et Moussa Dembélé. L'annonce a d'ailleurs été faite par le directeur sportif Juninho : "Il y aura des départs." L'entraîneur Rudi Garcia, lui, semble tout aussi résigné : "On a un effectif qui est très très bon. On verra. S'il y a des bonnes opportunités économiques pour le club, je pense que le club les saisira certainement."

De belles promesses avec Caqueret et Cherki

Lyon ne pourra donc pas vivre au-dessus de ses moyens, malgré un budget avoisinant les 300 millions d'euros et un chèque d'environ 70 millions d'euros obtenu après ce beau parcours dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais il y a de l'espoir car, derrière, la classe biberon toque déjà à la porte des grands. Maxence Caqueret 20 ans, est déjà bien plus qu'une promesse et a été étincelant dans ce "Final 8". Mercredi, à seulement 17 ans, le jeune Rayan Cherki, annoncé comme le futur Karim Benzema, a pointé le bout de ses crampons. Bref, grâce à son excellente formation, Lyon a encore de beaux jours devant, Coupe d'Europe ou non.