Antoine Dupont titulaire face à l'Afrique du Sud, le retour d'un talent indispensable au XV de France

Le capitaine du XV de France sera bien sur la pelouse pour affronter l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby dimanche. Antoine Dupont portera bien le numéro 9 ce dimanche pour sa 52e sélection sous le maillot des Bleus. Un petit miracle, trois semaines seulement après sa fracture de la pommette qui avait fait craindre un forfait pour le reste de la compétition.

"Je me sens très bien"

"Sur le coup, je ne savais pas la gravité de ma blessure. Donc j'ai pensé que la compétition était terminée pour moi. Si je joue, c'est que tous les voyants sont au vert, que j'ai eu l'aval du chirurgien. Aucune décision n'a été forcée, aujourd'hui, je me sens très bien", confie Antoine Dupont. Pour se protéger face aux rugueux sud-africains, champions du monde en titre, le demi de mêlée devrait porter un casque. Une recommandation qui lui vient de son chirurgien.

"C'est un choix du chirurgien qui me l'a plus que proposer d'ailleurs. Donc je l'ai testé cette semaine, je n'ai pas de gêne, ça ne gêne pas ma vision. Donc en partant de ça, je suis parti pour le mettre". Antoine Dupont, qui retrouve son statut de capitaine, a une petite revanche à prendre sur les Springboks. Lors de leur dernière confrontation, il y a un an à Marseille, il avait dû quitter ses partenaires en tout début de deuxième mi-temps, expulsé pour un plaquage dangereux.