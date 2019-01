Didier Deschamps sur la possibilité d'être coach du PSG un jour : "Quand on est entraîneur, on peut entraîner n'importe quelle équipe"

FACE AUX AUDITEURS

Didier Deschamps, capitaine de l'OM champion d'Europe en 1993, assis un jour sur le banc du PSG ? Interrogé sur cette éventualité dans le cadre de la nouvelle émission d'Europe 1, "Face aux auditeurs", qui sera diffusée dimanche soir, l'actuel sélectionneur des Bleus a d'abord souri ("Je vais me faire des amis là") avant de rappeler son attachement à son poste actuel, pour lequel il est sous contrat avec la fédération française de football jusqu'en 2020 : "Je ne me vois pas entraîneur autre qu'en équipe de France pour le moment."

"Il y a pas mal de joueurs qui ont porté les deux maillots". Néanmoins, Didier Deschamps, sacré champion du monde l'été dernier à la tête des Bleus après l'avoir été comme joueur en 1998, a ensuite développé un discours où, s'il n'ouvre pas la porte à une expérience au PSG, il ne la ferme pas non plus.

"Quand on est entraîneur en club - et on me posait la question quand j'y étais (à Monaco, à la Juventus Turin puis à l'OM, ndlr) -, tous les entraîneurs peuvent avoir l'aspiration d'être sélectionneur à un moment et quand on est entraîneur, on peut entraîner n'importe quelle équipe. Voilà. Entre les deux clubs (PSG et OM), il y a une rivalité, mais il y a pas mal de joueurs qui ont fait des allers-retours (quatre, dont Jérôme Leroy et Xavier Gravelaine, ndlr), qui ont porté les deux maillots (43, ndlr), et qui ont réussi dans les deux clubs, quand même."

Parmi les joueurs entrant dans cette catégorie, on peut citer Édouard Cissé, Zoumana Camara, Jérôme Alonzo, Bruno Germain, l'Argentin Gabriel Heinze ou encore l'Albanais Lorik Cana.

"C'est plus une rivalité de supporters", considère Didier Deschamps. "Après, pour les acteurs en eux-mêmes, c'est différent. Le point commun, c'est la difficulté d'entraîner ces deux clubs, parce que ce sont deux contextes très particuliers, avec un environnement et des exigences qui sont très élevées." Didier Deschamps à la conquête de la Ligue des champions avec le PSG après l'avoir remportée avec l'OM et la Juventus Turin en tant que joueur ? À suivre !

