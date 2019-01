Didier Deschamps sur ses dents et son nouveau sourire : "En tant que sélectionneur, il y a un côté représentatif qui est important"

FACE AUX AUDITEURS

Didier Deschamps arbore depuis la fin d'année dernière un tout nouveau sourire. Le sélectionneur de l'équipe de France s'est en effet fait poser de nouvelles prothèses dentaires au niveau de la gencive supérieure. Interrogé sur cet "événement" très commenté sur les réseaux sociaux par l'une de nos auditrices lors de la nouvelle émission d'Europe 1 qui sera diffusée dimanche, le patron des Bleus, très pudique, s'est d'abord refermé. "Ça ne regarde que moi", a-t-il lâché. "Je n'ai pas envie d'en parler. C'est ma vie privée, donc je n'ai pas à commenter, dire le pourquoi du comment."

Mais, après quelques secondes d'agacement, le sélectionneur a tenu à ajouter : "La seule chose que je peux dire, c'est que, bien évidemment, en étant sélectionneur de l'équipe de France, il y a un côté représentatif qui est important, parce que cela concerne l'image de la fédération."

"Je ne cherche pas le buzz". Sous contrat avec la fédération française de football (FFF) jusqu'en 2020, "DD" accepte bien volontiers de jouer les VRP de luxe. "Je suis salarié, et même si je suis un salarié un peu à part, je suis salarié de la fédération et, par rapport à ce que représente le rôle de sélectionneur pour le football français, je ne vais peut-être pas m'habiller comme certains de mes joueurs, avec certaines tenues, même si ça leur va très bien… Je ne me vois pas me faire une coupe de cheveux un peu exotique non plus. Je ne cherche pas le buzz. Je fais en sorte de me protéger, de protéger ma famille. C'est quelque chose d'important, même si l'exposition, de par ma fonction, est importante. Ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça pour ne pas être impacté du tout." Le tout dit dans un sourire retrouvé.

