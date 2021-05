"Vous arrivez à gérer ?" : sur les terrasses, les policiers veillent au respect des règles

REPORTAGE

Après de longs mois d'attente, les Français ont enfin pu retrouver les terrasses des bars et restaurants, tandis que les gérants des établissements, eux, se réjouissaient de pouvoir de nouveau accueillir leurs clients. Mais cet allègement des mesures reste encore partiel, et doit se faire dans le respect d'une jauge de 50% des capacités d'accueil, tandis qu'une table ne doit pas accueillir plus de six personnes. Autant de règles que les policiers en patrouille ont veillé toute la journée à faire respecter, comme à Lille, où Europe 1 s'est rendu.

"Six par table, personne à l'intérieur pour se rendre aux toilettes"... Place de la Gare, les membres de la patrouille se rappellent les consignes à faire respecter. Puis, de terrasse en terrasse, les policiers vont à la rencontre des gérants de bars et de brasseries. "Vous arrivez à gérer ?", demandent-ils aux différents patrons d'établissements.

"Tout le monde joue le jeu"

Beaucoup de restaurants et cafés avaient fait le plein avec une jauge limitée à 50%. Mais grâce à l'extension des terrasses autorisée par la ville, Thomas Bigear, le patron des 3 Brasseurs, n'a pas constaté de débordements. "Tout le monde joue le jeu", assure-t-il au micro d'Europe 1. "Les gens sont très attachés à l'idée de passer un bon moment sur la terrasse et comprennent qu'on ne peut pas bouger les tables, qu'il faut garder le masque... C'est sans problème."

"On ne va pas commencer tout de suite à verbaliser"

Du côté des policiers, c'est une opération de contrôle bienveillante qui est menée pour ce premier jour de réouverture. "On jauge, on les prévient, on leur dit simplement de faire attention à ceci ou cela", précise l'un d'entre eux. "Ils ont subi pas mal de préjudice depuis un an... On ne va pas commencer tout de suite à verbaliser, ce n'est pas le but. Mais si on laisse faire certaines petites choses, dans huit jours, il y aura vraiment trop de monde partout."

Mercredi soir et dans les jours qui viennent, ce sont les terrasses des bars du quartier étudiant qui seront inspectées par les forces de l'ordre. Et à en croire la préfecture, l'indulgence n'aura qu'un temps.