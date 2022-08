Vendanges : en Champagne, la récolte s'annonce exceptionnelle cette année

Un été chaud et sec qui fait au moins le bonheur des producteurs de champagne, puisque la récolte s'annonce tout simplement exceptionnelle. À Montgueux, dans l'Aude, les vendanges ont démarré lundi avec quinze jours d'avance. C'est l'une des récoltes les plus précoces de l'histoire du champagne. Europe 1 est allée à la rencontre des vendangeurs, entre les pieds de vigne.

"Des conditions idéales pour un millésime d'exception"

Dans cette parcelle de chardonnay, les caisses au pied des vignes sont remplies de ces grappes de raisin avec des petits grains, signe d'une très bonne saison, selon Jean-François, copropriétaire du Domaine Doué. "Ça se présente très bien : de bons degrés, une acidité qui se tient malgré les grosses chaleurs, des températures élevées, un sol sec. Des conditions finalement idéales pour un millésime d'exception." Anne-Françoise est propriétaire d'un domaine de sept hectares et demi.

"À partir du moment où les raisins sont petits, mais vous avez une concentration très importante et nous attendons donc une belle récolte en qualité puisque le climat assez sec nous a permis de limiter totalement les maladies auxquelles on est confronté tous les ans."

Les vendanges vont se poursuivre jusqu'à mi-septembre

Des récoltes de qualité et des quantités abondantes, après une année 2021 compliquée. "12.000 kilos de raisin coupés par hectare, on doit aussi reconstituer notre réserve individuelle que nous avons utilisée l'an passé suite à un épisode de gel où on a à peu près eu une perte de 50 % de récolte et donc je pense qu'on pourra le faire."

Il faut maintenant récolter au plus vite pour que la qualité du champagne reste exceptionnelle. Les vendanges vont s'échelonner dans la région jusqu'à mi-septembre.