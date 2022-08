Vendanges : pourquoi les récoltes précoces vont être un gage de qualité du vin

Dans la vallée du Rhône, les exploitants s'activent déjà : les vendanges ont commencé plus tôt que prévu, après un été particulièrement sec et chaud. Certains vont même battre de quelques jours le record de précocité de l'année 2003, où la canicule avait été historique. Cette précocité et cette chaleur jouent d'ailleurs favorablement sur la qualité du vin notamment dans l’Ardèche. Europe 1 vous explique tout du prochain millésime.

Un résultat en bouteille qui sera différent par rapport à 2003

Dans l'exploitation de Delphine à Mauves, la terre est sèche et les raisins sont de petites tailles. C'est pourquoi les rendements risquent d'être plus faible, mais la canicule va bonifier le jus. "Je pense que la qualité y sera. Les raisins sont jolis, le degré devrait y être aussi. Les grains sont déjà bien sucrés, donc je pense qu'on aura une jolie vendange", explique la viticultrice sur Europe 1.

Si cette vendange historiquement précoce ressemble beaucoup à celle de 2003, le résultat en bouteille sera très différent. C'est ce que précise Maxime, qui s'occupe de l'élaboration des vins de la maison Chapoutier près de Valence. "Depuis dix ans, la viticulture a évolué. Les vignerons travaillent différemment leurs vignes et travaillent différemment en cave", détaille-t-il.

"Des très bons vins, qui méritent d'être gardés quelques années"

Maxime estime que "prendre en référence les années solaires telles que 2015, 2017, 2018 paraît peut-être plus raisonnable. Ce sont des millésimes solaires plus sages, plus équilibrés. Des vins certes hauts en alcool, puissants, mais l'acidité permet de retrouver un équilibre dans les vins rouges notamment", expose-t-il, "ce sont des très bons vins, mais des vins qui méritent d'être gardés quelques années quand même", conclut Maxime.

Pour que le cru soit à la hauteur des attentes et arrive à maturité, les vignes ont encore besoin d'eau, précise-t-il. D'ailleurs, 30 à 40 mm de pluies sont prévus en fin de semaine dans la vallée du Rhône.