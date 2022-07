Vacances : quelles sont les destinations prisées par les Français cet été ?

Malgré l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, une chose est sûre, les Français veulent partir en vacances. Sept Français sur dix ont l'intention de partir cet été vers les destinations classiques en bord de mer en Europe. Avec la volonté de ne pas partir trop loin non plus.

Destinations de vacances classiques

Les Canaries, la Crète, les Baléares ou encore la Tunisie. Neuf millions de Français ont réservé leurs vacances à l'étranger, en particulier en Europe et en Afrique du Nord. Des destinations d'été classiques, mais qu'ils plébiscitent particulièrement cette année.

"Il y a un engouement plus fort pour les destinations moyen courrier, notamment par crainte encore d'une nouvelle vague de Covid, de peur d'être bloqués à l'étranger et d'être dans un environnement que l'on ne connaît pas ou la langue parlée n'est pas celle que l'on pratique", explique Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage.

Les séjours à la campagne très appréciés cet été

Cette année aussi, la France fait le plein, que ce soit la Côte d'Azur ou l'Aquitaine. Les vacances au bord de la mer restent les destinations préférées des Français dans l'Hexagone. Avec une nouveauté : les séjours à la campagne pour des vacances de proximité et au vert. "Les Français qui partent en vacances veulent des vacances authentiques. Il y a des lieux nature, des lieux où on peut se reposer, se ressourcer. On est dans la préservation de l'environnement", souligne François de Canson, président d'ADN Tourisme.

Avec un budget moyen de 1 600 € tout compris pour une semaine à quatre, cette saison s'annonce très prometteuse. Les réservations pour l'été sont même en hausse de 20 % par rapport à juin.