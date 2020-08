Cet été, les camping-cars ont profité des vacances au temps du coronavirus

Les camping-cars ont le vent en poupe cet été. Conséquence de la crise sanitaire due au coronavirus, les Français ont privilégié des vacances en France et avec leur maison sur le dos. Les locations ont bondi de 60% en juillet-août par rapport à la même période l'an dernier. "C'était génial !", se réjouit Patrice après une semaine à parcourir la côte d'Opale dans un camping-car loué à des particuliers. Lui et sa compagne reviennent complètement conquis.

Une souplesse Covid-compatible

C'est donc une première réussie. À tel point que le couple prévoit désormais de passer de la location à l'achat. Ils hésitent encore entre deux modèles mais une chose est sûre : le camping-car est Covid-compatible. "C'est hyper pratique, vous emmenez tout avec vous. Un petit appartement sur roues ! C'était vraiment parfait et en parfaite adéquation avec les préconisations du gouvernement", résume-t-il.

Et au-delà des questions d'hygiène et de respect des gestes barrières, le camping-car permet aussi de choisir sa destination ou d'en changer à la dernière minute. Une flexibilité recherchée par les vacanciers selon Gérard Couté, président de la Fédération française des camping-caristes. "Le camping-car a permis aux gens de partir sans tenir compte des éventuelles règles nouvelles car on ne savait pas si, 15 jours après, une région n'allait pas être reconfinée. Donc le camping-car permettait cette souplesse", observe-t-il. Mais cette souplesse a un prix. À l'achat, un camping-car coûte en moyenne 60.000 euros.