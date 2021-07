Vacances d'été : les juillettistes attendus en nombre sur les routes, et dans les campings

REPORTAGE

Premier grand week-end de départs en vacances. Bison Futé voit orange partout en France, et du rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Il vous est recommandé de quitter la région parisienne avant 8h. Ce week-end, pas moins de quatre millions de personnes sont attendues sur les autoroutes, soit le double d'un week-end normal. Pour assurer la sécurité des vacanciers, il faut donc augmenter la surveillance du réseau, comme c'est le cas au centre d'informations trafic de Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, où s'est rendue Europe 1.

Du côté de la Bretagne, encore très prisée cette année, les juillettistes s'installent enfin. Après un trajet fatigant, les vacanciers peuvent enfin profiter du grand air, pour le plus grand bonheur des professionnels du tourisme qui notent une augmentation des chiffres par rapport à 2019.

"Mettre en sécurité les usagers de la route"

C'est ici que toutes les informations remontent. "Ici, on a la possibilité de voir l'ensemble des caméras de notre réseau", explique Alain Greci, responsable du PC Vinci Autoroutes. "Il y en a à peu près mille".

Pour ce premier week-end de grands départs, les effectifs ont été doublés : 1.200 agents sont mobilisés sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroutes du Sud de la France. "Les missions les plus récurrentes pour nos hommes et femmes en jaune, c'est d'abord d'assister des véhicules potentiellement en panne, gérer des accidents, mettre en sécurité les usagers de l'autoroute", énumère Arnaud de Menou, responsable communication. "Et aussi, trop souvent en ces départs de vacances, d'aller ramasser des objets qui seraient tombés d'une voiture".

Il faudra donc veiller à bien arrimer son chargement avant de partir, mais aussi à ralentir et se déporter à l'approche d'un véhicule à l'arrêt. Rien ne doit être laissé au hasard. "Un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, ça peut être un évènement anodin, mais c'est dangereux".

Au bout de la route, le grand air

Après un trajet de plusieurs heures, le sentiment de légèreté. Enfin. Les juillettistes arrivent sur leur lieu de villégiature et prennent leurs quartiers d'été, comme dans le Morbihan en Bretagne, où s'est rendue Europe 1. Près de 10% des vacanciers ont prévu de visiter cette région à l'occasion de l'été 2021.

À la réception du camping, les informations semblaient limpides, mais une fois remontés dans le van, après plusieurs heures de route, la fatigue se fait sentir chez Sarah et son mari, David. Au bout d'une des allées, un petit coin de verdure les attend, sur lequel il va falloir s'installer. Leur fils Johann, 8 ans, est ravi : il a déjà repéré la piscine et les jeux pour enfants. Les vacances peuvent enfin démarrer.

Ce week-end, le camping Le Conleau affiche déjà presque complet, pour le plus grand bonheur de sa patronne, Sandrine Perret. "Au delà du week-end, la saison s'annonce très, très bien", s'enthousiasme-t-elle au micro d'Europe 1. "On dépasse les chiffres de 2019 pour l'instant", ajoute-t-elle, précisant que le Covid-19 a redynamisé les vacances en France, mais aussi celles en camping au bon air.