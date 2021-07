Vacances d'été : dans les trains, déjà beaucoup de monde en partance pour la Bretagne

REPORTAGE

Il est déjà l'heure, pour ceux qui ont choisi de partir en vacances en juillet, de mettre leurs tracas sur pause. Après une année éprouvante encore marquée par l'épidémie de coronavirus, de nombreux vacanciers se bousculent dans les gares en quête de leur destination pour souffler un peu et profiter d'un repos mérité. Europe 1 a pu le constater en embarquant à bord d'un TGV en direction de la Bretagne depuis la gare Montparnasse à Paris, avec un arrêt à Vannes. Car parmi les vacanciers, beaucoup ont choisi de partir en France et notamment en Bretagne. Cette destination est en vogue : 10% des Français passeront leurs vacances dans cette région cet été.

"C'est moins chargé que le Sud"

À bord du train, beaucoup de voyageurs. Deux correspondances au Mans et à Rennes plus tard, le TGV arrive à Vannes. Ici, la saison des vacances est bien lancée. Certains quais sont bondés. On rencontre surtout beaucoup de Bretons qui reviennent sur leurs terres et dans leur famille comme Seven, pour qui il n'y a pas meilleur lieu de vacances comme elle l'affirme au micro d'Europe 1 : "C'est vraiment sympa. C'est moins chargé, je pense, que le Sud et il fait moins chaud maintenant, donc c'est vraiment le moment d'aller en Bretagne."

Sarah, elle, est parisienne mais elle a élu la Bretagne comme sa destination de vacances préférée. "Il y a des paysages magnifiques, notamment dans le Finistère", explique-t-elle. "Donc je reviens depuis trois-quatre ans maintenant et j'aime la région, les gens, ce qu'on peut y faire et ça me déconnecte complètement."

"On sent que les gens ont besoin de changer d'air"

L'engouement des vacanciers est ici ressenti par les acteurs du tourisme, comme Sébastien, un chauffeur de taxi. "Il y a beaucoup d'arrivées", constate-t-il. "On sent que les gens ont besoin de changer d'air. Il y a beaucoup de touristes. On a même plus l'habitude de travailler comme ça pour tout vous dire." À Vannes, tous les professionnels s'apprêtent à travailler longuement ce week-end. Ainsi que la semaine prochaine, quand les enfants auront officiellement terminé l'école.