"Une grosse journée de galère" : face à la grève RATP, les franciliens s'organisent

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Ils iront au bureau en vélo, à pied, ou travailleront de chez eux. Face à la perspective d'une journée noire sur le réseau de la RATP, les usagers trouvent des solutions alternatives. La direction de la RATP avait annoncé mercredi que le trafic serait "extrêmement perturbé" ce vendredi sur une dizaine de lignes, suite à l'appel à la mobilisation de plusieurs syndicats contre la réforme des retraites. Un mouvement d'une ampleur inégalée depuis dix ans, et une journée qui s'annonce infernale pour les franciliens.

"Une grosse journée de galère... Des métros toutes les quarante minutes, ça fait vraiment peur", s’inquiète une usagère du métro parisien au micro d'Europe 1. Pour éviter bousculades et retards, nombreux sont les franciliens à envisager d'autres moyens de transport. "Je suis parisien et je travaille à Paris, donc je prendrai le vélo", prévoit un habitant de la capitale. Autre solution pour aller travailler, la marche à pied. "Je verrai bien, mais si ça ne marche vraiment pas, je viendrai en courant... ça permet au moins de faire du sport !", relativise un autre.

"Circuits de rechange" et télétravail

Certains habitués du réseau RATP préfèrent opter directement pour le télétravail. "Mes salariés travailleront de chez eux. Tout va se faire par téléphone ou par Skype", témoigne un Parisien sur Europe 1. C'est loin d'être la première grève à laquelle la capitale fait face, et certains franciliens, résignés, ont déjà leur plan d'attaque. "Avec la grosse grève d'il y a un an, on a des circuits de rechange, on est habitué", confie un usager. "En général quand il y a une grève, je fais du télétravail, et puis je reporte mes rendez-vous", renchérit une autre.

Des solutions toutes prêtes, que les parisiens espèrent toujours ne pas avoir à mettre en pratique : "Il faut bien s'adapter... Mais on souhaite quand même que le vendredi 13 ne portera pas bien son nom !"