Grève RATP : trafic "extrêmement perturbé" vendredi, dix lignes de métro fermées

Journée noire en perspective pour les Parisiens, vendredi. Les prévisions liées au mouvement social contre la réforme des retraites à la RATP, publiées par l'entreprise mercredi soir, font état de très fortes perturbations qui impacteront la grande majorité des usagers. Sur Twitter, le service client invite les voyageurs à "limiter au maximum" leurs déplacements.

Un RER B sur 5 aux heures de pointe

Concernant le métro, les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées toute la journée, tandis que le trafic s'annonce très perturbé sur les lignes 4, 7, 8, 9, avec des stations ouvertes uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 et 17 heures-20 heures). Les lignes 1 et 14, automatisées, circuleront normalement mais avec un fort risque de saturation.

[Mouvement social] ⚠️ Trafic très fortement perturbé sur les réseaux #RATP vendredi 13 septembre. La RATP vous invite à limiter au maximum vos déplacements. Retrouvez toutes nos prévisions dès mercredi soir sur https://t.co/7OhMS4j8Sg, nos réseaux sociaux et notre appli. — Service client RATP (@ClientsRATP) September 10, 2019

Dans la zone gérée par la RATP, le mouvement impliquera aussi les RER, avec 1 train sur 3 prévu sur la ligne A et 1 sur 5 sur la ligne B, toujours aux heures de pointe uniquement. Les gares seront fermées hors de ces horaires et le changement ne sera pas assuré à Gare du Nord.

Quant au bus et au tramway, le trafic ne s'annonce pas beaucoup plus fluide : un tramway sur 2 sur les lignes 5 et 3b, 1 sur 3 sur les lignes 1, 2, 3a, 6, 7 et 8, et un bus sur trois en moyenne sur l'ensemble du réseau.

C'est la plus forte mobilisation à la RATP depuis la grève du 18 octobre 2007 contre la réforme des régimes spéciaux de retraite sous la présidence de Nicolas Sarkozy.