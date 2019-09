"On est prêts à se battre" : la grève à la RATP donne le coup d'envoi de la fronde contre la réforme des retraites

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Ce sera plus forte mobilisation depuis plus de dix ans. Mercredi la direction de la RATP a annoncé que vendredi le trafic serait "extrêmement perturbé" sur une dizaine de lignes de métro. Plusieurs syndicats appellent à la grève contre la réforme des retraites.

"Quand j'ai signé mon contrat de travail, on m'a expliqué que je n'allai pas voir mon fils le week-end, que je ne serai pas toujours là à Noël ou à son anniversaire, que je travaillerai aussi bien le matin que la nuit, et que cela pouvait avoir des répercussions sur ma santé… mais qu'en contrepartie je pourrai partir à 50 ans", raconte au micro d'Europe 1 Bastien, 39 ans, qui conduit les métros de la ligne 5 depuis dix ans.

Les syndicats menacent de fixer une date de grève illimitée

L'homme avait participé à la grève du 18 octobre 2007 contre la réforme des régimes spéciaux de retraite sous la présidence de Nicolas Sarkozy. "En 2007, on a déjà retardé mon départ à la retraite de cinq ans environ; aujourd'hui, on veut de nouveau nous retirer nos compensations", poursuit-il. Les syndicats menacent de fixer une date de grève illimitée si le texte n'est pas retiré. "On est prêt à se battre", confirme Bastien.

Sept syndicats de la RATP donnent le coup d'envoi de la fronde contre la mise en place du "système universel" voulu par Emmanuel Macron, un système qui devrait faire disparaître les régimes spéciaux de retraite prévus par le gouvernement. Ils soulignent notamment que ce régime spécial, qui leur permet des départs à 52 ou 57 ans, tient compte des pénibilités liées à leur mission.

La RATP est le premier combat qui s'ouvre mais pas le seul. Lundi prochain les représentants des professions libérales ont prévu de manifester également contre l'instauration du système universel dans lequel seront fondus leurs régimes particuliers. Avec un autre angle d'attaque : celui des montants des cotisations, qui devrait doubler.