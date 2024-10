Vacances de la Toussaint : les élèves ont-ils trop de vacances ?

"Quoi ? Ils sont encore en vacances ?" S'il y a des enfants ou des adolescents dans votre entourage, c'est peut-être une phrase que vous avez entendu, alors que ce samedi marque le début des vacances de la Toussaint. Deux semaines loin des classes, qui font resurgir le vieux serpent de mer du trop grand nombre de vacances pour les élèves. Mais qu'en pensent les principaux concernés ?

"On a besoin de se reposer"

"On a besoin de se reposer", lance ainsi Paul, lycéen de 15 ans devant le portail de son établissement. "Ça dépend aussi de notre emploi du temps. Moi je termine quatre jours par semaine à 18h et le lundi c'est 19h20. Du coup le temps pour sortir avec mes amis ou même simplement faire du sport est limité."

Un peu plus loin, cette fois-ci devant un collège, Baptiste, un élève de troisième, préfèrerait réduire la durée des grandes vacances, mais pas celle du reste de l'année. "Il y a assez de vacances mais il y a beaucoup trop de cours. Moi j'aimerais plutôt que les grandes vacances soient un peu minimisées et que les vacances dans l'année soient plus longues."

"Les vacances de février sont trop longues"

Un avis que ne partage pas du tout Nathalie, mère d'un collégien, pour qui ces deux semaines "c'est beaucoup". "Les vacances de février sont trop longues, mais les grandes vacances sont nécessaires." Pour elle, il faudrait s'inspirer de ce qu'il se fait ailleurs. "Je pense qu'on devrait être comme dans les autres pays européens, les faire bosser le matin et l'après-midi les laisser à leurs occupations."

Mais changer le calendrier des vacances n'est pas à l'ordre du jour au ministère de l'Éducation. La question de la longueur des vacances émerge souvent dans le débat public, sans jamais aboutir sur une réforme.