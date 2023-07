Vacances : le «staycation», une nouvelle façon de voyager qui plaît aux Français

L’envie de faire une pause dans son quotidien est parfois très forte, sans avoir pour autant l’énergie, le temps ou le budget de planifier des vacances loin de son lieu d’habitation. Partir dans sa ville, ou non loin de là, c’est partir dans un terrain que l’on connaît, mais en changeant de point de vue et en cassant la routine.

Des vacances à 40 minutes de chez soi

Yohann, Roman et leurs deux enfants, Alma Rose, six ans, et Marlo, un an et demi, ont opté pour une journée plage à quinze minutes à pied du camping qu'ils ont réservé pour leur séjour. "Pendant que monsieur fait une petite sieste, ma fille s'entraîne à la gym.

Mon fils qui profite dans le sable. Et moi qui profite de la bronzette en admirant tout ce petit monde", a déclaré la mère de famille. Originaire de Rochefort, près de La Rochelle, la famille a décidé de passer quelques jours sur l'île d'Oléron, à seulement 40 minutes en voiture de leur maison.

Cela ne fait pas un gros coup au niveau de l'essence, il n'y a pas de péages, pas d'autoroute, donc il n'y a pas de frais sur la route. Cette initiative permet de garder un budget confortable pour l'hébergement sur place, pour payer le camping et puis pour d'éventuels restaurants ou pour des glaces pour faire plaisir aux enfants. Un bon compromis qui ravit les enfants. La famille a prévu de réitérer l'expérience avant la rentrée scolaire.